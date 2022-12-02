Вступит ли Беларусь в войну против Украины: в ISW объяснили, зачем Лукашенко заявления о нападении НАТО

Приспешник Путина Александр Лукашенко продолжает разгонять панику из-за якобы нападения со стороны НАТО. И именно поэтому он не спешит отводить своих военных от границы.

Как отмечают в Институте по изучению войны, Лукашенко пытается таким образом противодействовать российскому давлению. Ведь Кремль всячески пытается сделать так, чтобы Беларусь открыто приняла участие в войне против Украины.

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Лукашенко продолжает выкручиваться

Между тем, сам Лукашенко уже нашел себе очередную удобную позицию. Поскольку сама Россия начала полномасштабное вторжение якобы во избежание нападения на себя со стороны НАТО, в Беларуси пошли другим путем. Их диктатор также настаивает на возможном нападении со стороны Североатлантического союза. Именно поэтому он решил не отводить свое войско от белорусско-украинской границы. Мол, это необходимый шаг, потому что Украина пытается втянуть в войну силы НАТО.

Все эти заявления звучат очень бессмысленно. В то же время, это едва ли не единственный способ Лукашенко избежать вступления в войну открыто. То есть своих военных гнать на фронт он не торопится. Но мы знаем, что с самого начала Беларусь превратилась в российский полигон, а с территории страны нас и обстреливали, и наступление вели.

Беларусь будет защищать свои территории

По словам Лукашенко, чиновникам в стране удалось сдержать военное нападение на Беларусь. В то же время, он продолжал жаловаться, что в соседних странах НАТО начала активизировать боевую подготовку. Последнее никого не удивляет, ведь государствам, граничащим с Беларусью, тоже угрожает опасность. Никто не знает, не захочет ли Россия расширить фронт и напасть еще на кого-нибудь.

Как бы там ни было, а министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что прямой подготовки к войне нет. Мол, его страна только займется защитой своей территории. По словам представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

Аналитики допустили, для чего Лукашенко и Хренин сделали соответствующие заявления. По их мнению, это сделано для того, чтобы задержать украинские силы обороны на границе с Беларусью. Таким образом враг стремится хоть немного рассредоточить наше войско.

Ну и собственно заявления о нападении со стороны НАТО тоже сделаны не просто так. Это информационная операция, направленная на то, чтобы противостоять давлению со стороны Кремля, который уже более 9 месяцев не может втянуть Беларусь в войну целиком и полностью. Как подчеркивают в Институте, вступление Беларуси в войну России против Украины все еще маловероятно.

Что там в Беларуси – последние новости

Начнем с того, что из-за белорусов по всей территории Украины 1 декабря звучала воздушная тревога. Причиной этого стали носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Сразу три борта враг решил переместить из страны Лукашенко к аэродрому "Саваслейка" в России.

Перед этим в Беларусь прилетела группа русских генералов. Также зафиксирован неизвестный VIP-борт. Заметим, что тогда пропагандисты ничего об этом не сообщали. Только известно, что 1 декабря Лукашенко проводил совещание с силовым блоком своей страны.

Тем временем россияне продолжают коверкать слова и заявления. Так, выражение Хренина о подготовке к возможным военным действиям со стороны НАТО в России стало "подготовкой к боям с НАТО". Согласитесь, уже совсем другое настроение у заявления выходит.

Накануне Лукашенко анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным. Не исключено, что диктатор из Кремля вызвал своего приспешника не просто так. Во время встречи он может продолжить давление, чтобы последний сдался и принял участие в так называемой "специальной военной операции".

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