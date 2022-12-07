У страха большие глаза: в Курской области панически "укрепляют рубежи"

Россияне – жертвы своей пропаганды. Неудивительно, что они продолжают искать способы защититься от якобы нападения ВСУ. Так, в Курской области решили "укрепить рубежи".

Накануне россияне не на шутку испугались из-за масштабного пожара на аэродроме в Курске. И не исключено, что поэтому они решили всеми возможными способами хоть как-то обороняться. 24 канал показывает какие конструкции для этого использует враг.

Читайте также Часть руководства России верит в возможное вторжение ВСУ, – британская разведка

Натыкали повсюду бетонных пирамидок

У россиян с оборонительными сооружениями очевидно определенные трудности. Ведь немощные бетонные пирамидки, которые сначала называли "линией Вагнера", а затем – "зубами дракона", мало пользы принесут россиянам.

В то же время, они могут прекрасно пополнить чей-то кошелек. Мы ведь прекрасно понимаем, что соответствующие "фортификационные конструкции" на каком-то предприятии изготавливают, и кто-то прекрасно на этом зарабатывает.

Не обошлось и без пафосной демонстрации того, что оборонные рубежи "укрепляются". Хозяйственник – губернатор Курской области – Роман Старовойт лично проверил объекты. Понятно, что выложил в сеть фото, на которых он пасется среди бетонных пирамидок.



Старовойт устроил фотосессию возле "пирамидок" / Фото из телеграма Старовойта



Старовойт устроил фотосессию возле "пирамидок" / Фото из телеграма Старовойта

Что произошло на аэродроме в Курске