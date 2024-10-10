Враг продвинулся возле Нью-Йорка и штурмует Зеленый путь, – Deep State

Россияне продолжают атаковать на фронте. Оккупантам удалось продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState. Также россияне штурмуют в Курской области.

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Россияне имеют успехи в Донецкой области

Как сообщается в источнике, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр и Мясожаровку.

Враг атаковал населенные пункты в Донецкой области: смотри карту

Кроме того, оккупанты проводят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.

Враг штурмует Зеленый Шлях: смотрите карту

Враг штурмует Новоивановку: смотрите карту

Также россияне продвинулись возле Нью-Йорка.

Враг продвигается возле Нью-Йорка: смотрите карту

В сообщении добавили, что нашим защитникам удалось ликвидировать диверсионные группы в Каменском.

Напомним, что враг продвинулся в районе Максимильяновки и оккупировал еще несколько населенных пунктов. Ситуация в Донецкой области остается особенно горячей.