Не оставляют намерений оккупировать: враг перебрасывает в Харьковскую область морскую пехоту

Российская армия не оставляет намерений захватить Харьковскую область. Для этого оккупанты изменили свою тактику.

Враг перебрасывает для наступления в Харьковской области свою морскую пехоту. Об этом в эфире национального марафона рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины – Виталий Литвин, передает 24 Канал.

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Россияне усиливают Харьковское направление морской пехотой

Литвин отметил, что на Харьковском направлении враг не оставляет намерений оккупировать дополнительные территории или закрепиться на уже захваченных участках. Поэтому и делает дополнительные переброски сил на это направление фронта.

Сейчас на том направлении находятся Десантно-штурмовые войска России, мотострелковые полки, теперь еще и хотят перебросить туда морскую пехоту. Возможно, чтобы использовать их какую-то новейшую тактику в Харьковской области,

– подчеркнул офицер.

Кроме того, Герой Украины отметил, что враг также хочет на этом направлении применить и войска главы Чечни Рамзана Кадырова. Это, по словам Литвина, свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага, ведь кадыровцы предназначены для того, чтобы контролировать основные войска России, чтобы те не оставляли свои позиции, а контролировали их до последнего.

Офицер также отметил, что современная война предусматривает постоянные совершенствования. Поэтому как российские захватчики, так и украинские защитники используют различные тактики на фронте для достижения успеха.