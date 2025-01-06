Путин переживает: в СМИ оценили реакцию диктатора на второе наступление ВСУ в Курской области

5 января утром украинские силы в Курской области активизировались и осуществили контратаки на нескольких направлениях. Хотя в минобороны России заявили, что это лишь отчаянные попытки Сил обороны остановить контрнаступление оккупантов, Владимир Путин показал, что он таки обеспокоен.

Украинские войска осуществили масштабные наступательные действия в Курской области, достигнув тактических успехов. Геолокационные данные подтверждают продвижение наших защитников в районе Бердина, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Полковник Британии спрогнозировал, что станет ключевым в войне в Украине

Путин пока "не успевает" до инаугурации Трампа

Утром 5 января, как только стало известно об активизации ВСУ на Курском направлении, в Курск прибыл заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Генерал поспешил сделать совместное фото с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном на фоне портерта Путина, чтобы успокоить граждан, мол, все под контролем.

Журналисты отмечают, что отправив в Курск Евкурова, Путин фактически открыл свои карты.

Хотя еще непонятно, насколько успешным будет украинское контрнаступление, однако глава Кремля явно волнуется.

Выбивание украинских сил из Курской области остается для российского диктатора приоритетным. Он стремится успеть достичь этой цели до того, как Трамп сядет в Белом до сих пор и навяжет мирное соглашение. Ведь начало переговоров с Украиной, которая все еще удерживает, пусть даже небольшой кусок российской территории, ослабит Путина.

Очевидно, что Владимир Зеленский это понимает. Возможно, украинский президент рассчитал, что в условиях, когда россияне продолжают наступать по всей линии фронта, давление на Курск является для него лучшим вариантом.

Если его силы смогут оттеснить российских солдат в Курской области и удержать захваченную землю еще две-три недели, Зеленский сможет укрепить свою позицию на переговорах. Глава государства надеется, что второе контрнаступление снова убедит западных союзников, что Украина все еще имеет силы для борьбы и достойна поддержки. В то же время новое контрнаступление в Курской области также может стать его последней попыткой изменить ситуацию.

Между тем несмотря на раздражение воскресными событиями в Курской области, Путин и в дальнейшем уверен, что благодаря превосходству в численности российские войска в конце концов победят украинские.

Проблема для диктатора в том, что его тактика требует значительного времени. Однако инаугурация Трампа не за горами, и глава Кремля пока не успевает выбить Украину с Курщины.

"Второе контрнаступление Зеленского в Курской области – это азартная игра, как стратегически подкованная, так и отчаянная", – отмечает издание.

К слову, сам президент Зеленский признавался, что плацдарм на Курщине является большим "козырем" на предстоящих переговорах.