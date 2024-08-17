Россияне готовят контрнаступление в Курской области: в Эстонии оценили шансы на успех Кремля

6 августа ВСУ совершили прорыв в Курской области. С тех пор украинские военные неуклонно расширяют свой контроль над новыми территориями региона. В Вооруженных силах Эстонии сказали, способны ли россияне сейчас выбить украинцев с Курщины.

По словам заместителя начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковника Маттиаса Пуусеппа, украинские военные смогли осуществить Курскую операцию с помощью эффекта неожиданности. Кроме того, страна-агрессор имела существенные проблемы с обороной своей области, а потому не смогла эффективно и своевременно отреагировать на действия ВСУ.

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Способны ли россияне на контрнаступление

Очевидно, что сейчас российские войска будут пытаться вернуть контроль над утраченными населенными пунктами. В частности, росСМИ пишут, что вскоре оккупанты планируют осуществить контрнаступательные действия.

Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия,

– подчеркнул Маттиас Пуусепп.

Эстонский офицер отметил, что основные бои продолжаются в окрестностях города Суджа на расстоянии около 10 километров от государственной границы.

Также Пуусепп заметил, что на основе данных из открытых карточек под контролем ВСУ находятся более 500 квадратных километров территории Курской области. Однако активная деятельность разворачивается на большем участке, и ВСУ увеличивают эту территорию, хоть темп и не такой быстрый, как был в начале атаки.

Напомним, что недавно населенный пункт Борки был освобожден от российских военных.