За словами заступника начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії підполковника Маттіаса Пуусеппа, українські військові змогли здійснити Курську операцію за допомогою ефекту несподіванки. Крім того, країна-агресорка мала суттєві проблеми з обороною своєї області, а тому не змогла ефективно та вчасно відреагувати на дії ЗСУ.

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Чи здатні росіяни на контрнаступ

Очевидно, що зараз російські війська будуть намагатися повернути контроль над втраченими населеними пунктами. Зокрема, росЗМІ пишуть, що незабаром окупанти планують здійснити контнаступальні дії.

Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії,

– наголосив Маттіас Пуусепп.

Естонський офіцер зазначив, що основні бої тривають на околицях міста Суджа на відстані близько 10 кілометрів від державного кордону.

Також Пуусепп зауважив, що на основі даних з відкритих карток під контролем ЗСУ перебувають понад 500 квадратних кілометрів території Курської області. Проте активна діяльність розгортається на більшій ділянці, і ЗСУ збільшують цю територію, хоч темп і не такий швидкий, як був на початку атаки.

Нагадаємо, що нещодавно населений пункт Борки був звільнений від російських військових.