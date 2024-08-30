Три ключевых вопроса, – Зеленский провел важную Ставку
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины провел Ставку. На ней поднимали вопрос ситуации на фронте, в частности в Донецкой области. Говорили также о состоянии энергетики и подготовке к учебному году.
Главком Александр Сырский доложил президенту и чиновникам о ходе событий на фронте. По его словам, ВСУ продолжают оборонные операции по основным операционным направлениям. Практически по всей линии боевых действий идут бои.
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Россияне атаковали, но безуспешно
Наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск. Но к утру все атаки отражены. Успеха противник не имел.
На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска продвинулись до 2 километров. Кроме того, прошло очередное пополнение обменного фонда. "Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", – уточнил глава государства.
Обстановка по другим направлениям остается сложной, но контролируемой.
Школы готовят к 1 сентября
На Ставке был поднят вопрос подготовки школ к учебному году. Прозвучали доклады премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового.
Безопасные вопросы, а также анализ строительства укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов,
– отметил Зеленский.
Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, а именно ликвидацию последствий российских ударов.
"Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", – подчеркнул политик.