Три ключевых вопроса, – Зеленский провел важную Ставку

Президент Украины провел Ставку. На ней поднимали вопрос ситуации на фронте, в частности в Донецкой области. Говорили также о состоянии энергетики и подготовке к учебному году.

Главком Александр Сырский доложил президенту и чиновникам о ходе событий на фронте. По его словам, ВСУ продолжают оборонные операции по основным операционным направлениям. Практически по всей линии боевых действий идут бои.

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Россияне атаковали, но безуспешно

Наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск. Но к утру все атаки отражены. Успеха противник не имел.

На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска продвинулись до 2 километров. Кроме того, прошло очередное пополнение обменного фонда. "Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", – уточнил глава государства.

Обстановка по другим направлениям остается сложной, но контролируемой.

Школы готовят к 1 сентября

На Ставке был поднят вопрос подготовки школ к учебному году. Прозвучали доклады премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового.

Безопасные вопросы, а также анализ строительства укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов,

– отметил Зеленский.

Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, а именно ликвидацию последствий российских ударов.

"Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", – подчеркнул политик.