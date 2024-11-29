Неожиданный ход НАТО, Европы и Турции: против Путина открылся второй фронт в Сирии

Наступление сирийской оппозиции на Алеппо – часть большого плана, как вынудить Владимира Путина к переговорам. Российский диктатор сейчас окажется в сложной ситуации.

Такое мнение в эфире 24 Каналу высказал председатель общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк, отметив, что Запад последовательно работает, чтобы усадить Путина за стол переговоров на собственных условиях. Один из элементов этого плана – наступление оппозиции в Сирии.

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Что происходит в Сирии

Как отметил Романюк, недавно состоялся неожиданный визит генсека НАТО Марка Рютте в Турцию, который до того также встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Официальная причина встречи с президентом Реджепом Эрдоганом – поговорить о мирном плане Эрдогана, о продаже оружия и т.п.

Сначала визит казался несколько странным. Зачем лететь в Турцию, которая публично на сегодня ничего не решает? Эрдоган говорил о своем мирном плане по войне в Украине. Россия тогда его раскритиковала и заявила, что не собирается ничего замораживать. И тут сирийская оппозиция пошла в наступление после перемирия, которое длилось несколько лет. Путин думал, что у него в Сирии уже все решено. Он забрал оттуда много войск для войны в Украине,

– сказал Романюк.

Также около месяца назад состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль. И в конце концов там удалось договориться о прекращении войны с Ливаном. Этого требовали как Соединенные Штаты, так и, в частности, Турция. И тут сирийская оппозиция идет в наступление.

Также, по мнению Романюка, Эрдоган мог обидеться на Россию из-за того, что Турцию еще не приняли в БРИКС. Поэтому он мстит Путину.

Для Путина открылся второй фронт. Он считал, что Сирия уже у него в кармане. А сейчас диктатор Асад с подмоченными штанами просит помощь Путина, потому что его режим может рухнуть. Путин сейчас на шпагате. Либо он кидает Сирию, либо снимает часть войск с войны в Украине и перебрасывает туда. Тут открывается окно возможностей, чтобы со временем заставить Путина посадить за стол переговоров на условиях Запада. А если он не захочет, то полностью потеряет Сирию,

– отметил Романюк.

Добавим, что гражданская война в Сирии продолжается еще с 2011 года. Россия и Иран поддерживают правительственные силы. Запад, Турция и другие страны поддерживают сирийскую оппозицию.