Менее пяти километров осталось россиянам до границ Днепропетровщины, - карта DeepState

Российские войска сокращают дистанцию до границ Днепропетровщины. За неделю враг приблизился на два километра.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Российские войска приблизились к границам Днепропетровской области.

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Враг сокращает расстояние до Днепропетровщины

По данным карты DeepState, расстояние от позиций армии России до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем пяти километров. Еще неделю назад эта дистанция составляла почти семь километров.

Враг продолжает продвигаться в направлении сел Котлиное, Удачное, Новоандреевка, Сухие Ялы, Времовка и Великая Новоселка. Зона боевых действий остается напряженной, а украинские военные продолжают сдерживать наступательные действия оккупантов.

Ранее председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уже сообщал, что в зоне повышенной опасности оказываются такие громады:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.

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Украинский Генштаб пока официально не подтвердил изменение линии фронта, однако ситуация на юго-восточном направлении остается крайне динамичной.

Эксперты отмечают, что интенсивность обстрелов в этом районе растет, а местным жителям рекомендуют эвакуироваться из прифронтовых территорий.

