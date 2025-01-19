Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DeepState. Російські війська наблизилися до меж Дніпропетровської області.

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Ворог скорочує відстань до Дніпропетровщини

За даними мапи DeepState, відстань від позицій армії Росії до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж п'яти кілометрів. Ще тиждень тому ця дистанція становила майже сім кілометрів.

Ворог продовжує просуватися в напрямку сіл Котлине, Удачне, Новоандріївка, Сухі Яли, Времівка та Велика Новосілка. Зона бойових дій залишається напруженою, а українські військові продовжують стримувати наступальні дії окупантів.

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук вже повідомляв, що у зоні підвищеної небезпеки опиняються такі громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

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Український Генштаб поки офіційно не підтвердив зміну лінії фронту, однак ситуація на південно-східному напрямку залишається вкрай динамічною.

Експерти наголошують, що інтенсивність обстрілів у цьому районі зростає, а місцевим жителям рекомендують евакуюватися з прифронтових територій.

