К паре с F-16: какие вертолеты могут помочь ВСУ в наступлении
Украина нуждается не только в самолетах, но и в вертолетах. Они могут усилить и поддержать огнем наши наступательные войска.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он пояснил, что "наступательная триада" состоит из танка, БМП и вертолета, поэтому у них и есть такая необходимость.
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В чем важность вертолетов
Вертолеты могут делать то, на что не способен танк на земле, поэтому это практически "летающий танк". В то время задача самолета поддерживать и прикрывать "наступательную триаду" от действия вражеской ПВО, истребителей и бомбардировщиков противника. Также самолеты могут "прокладывать" дорогу перед этой триадой, но сама она связана вертолетом. Причиной тому является скорость.
Вертолет может двигаться на малых скоростях вместе с танком и БМП. Они могут синхронизироваться. Если танк идет со скоростью до 50 км/ч, то самолет при 200 уже падает, поэтому однозначно нам нужны еще и вертолеты,
– сказал Роман Свитан.
Летчик-инструктор объяснил, в чем важность вертолетов для наступления: смотрите видео
Какие вертолеты нужны Украине
Сегодня нет информации о передаче нашему государству вертолетов. Это можно объяснить секретностью таких данных, или сложностью в системе обслуживания самих вертолетов.
У них более сложная система, чем у самолета, она нуждается в более сложном инженерном сопровождении. Я только предполагаю, но, возможно, нам сказали сначала научиться обслуживать самолеты, а тогда уже можно думать о вертолетах,
– заметил Роман Свитан.
Украина способна обслуживать старые советские вертолеты, такие как Ми-24, Ми-8. В мире их еще достаточно. Но есть модель вертолета, которая подходит для огневой поддержки танков и БМП и поддержки наступательных частей, говорится именно об АН-64 Apache.
Это хороший вертолет, лучшего наверное и не найти. Он долго летает, их изготовили достаточно много, а все негативные характеристики устранили, поэтому в производстве этих вертолетов уже нечего улучшать. Вместе с F-16 это была бы неплохая пара авиационных средств,
– подчеркнул военный эксперт.
Украина получит истребители F-16: в чем их важность
- 18 августа США одобрили передачу Украина истребителей F-16 со стороны третьих стран. Это стало "зеленым светом" для Нидерландов и Дании на поставку F-16 для нашего государства после того, как украинские пилоты завершат обучение.
- Часть украинских летчиков, находящихся на учениях в Дании, успешно прошли подготовительные мероприятия и переходят к летной подготовке на F-16. Также с датскими партнерами удалось договориться о работе над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей в Украине.
- В интервью португальскому изданию Владимир Зеленский подчеркнул, что американские самолеты – важная составляющая защиты неба над Украиной. Они обеспечивают безопасность для гражданского населения, а также важные для работы зернового коридора и его защиты.