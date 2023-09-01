К паре с F-16: какие вертолеты могут помочь ВСУ в наступлении

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он пояснил, что "наступательная триада" состоит из танка, БМП и вертолета, поэтому у них и есть такая необходимость.

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В чем важность вертолетов

Вертолеты могут делать то, на что не способен танк на земле, поэтому это практически "летающий танк". В то время задача самолета поддерживать и прикрывать "наступательную триаду" от действия вражеской ПВО, истребителей и бомбардировщиков противника. Также самолеты могут "прокладывать" дорогу перед этой триадой, но сама она связана вертолетом. Причиной тому является скорость.

Вертолет может двигаться на малых скоростях вместе с танком и БМП. Они могут синхронизироваться. Если танк идет со скоростью до 50 км/ч, то самолет при 200 уже падает, поэтому однозначно нам нужны еще и вертолеты,

– сказал Роман Свитан.

Летчик-инструктор объяснил, в чем важность вертолетов для наступления: смотрите видео

Какие вертолеты нужны Украине

Сегодня нет информации о передаче нашему государству вертолетов. Это можно объяснить секретностью таких данных, или сложностью в системе обслуживания самих вертолетов.

У них более сложная система, чем у самолета, она нуждается в более сложном инженерном сопровождении. Я только предполагаю, но, возможно, нам сказали сначала научиться обслуживать самолеты, а тогда уже можно думать о вертолетах,

– заметил Роман Свитан.

Украина способна обслуживать старые советские вертолеты, такие как Ми-24, Ми-8. В мире их еще достаточно. Но есть модель вертолета, которая подходит для огневой поддержки танков и БМП и поддержки наступательных частей, говорится именно об АН-64 Apache.

Это хороший вертолет, лучшего наверное и не найти. Он долго летает, их изготовили достаточно много, а все негативные характеристики устранили, поэтому в производстве этих вертолетов уже нечего улучшать. Вместе с F-16 это была бы неплохая пара авиационных средств,

– подчеркнул военный эксперт.

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