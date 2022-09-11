Красочное видео заполонило сеть. На нем бывший депутат экспрессивно чертит линии на карте, якобы прибавляя вес своим словам.

Интересно Молниеносное контрнаступление на Харьковщине: чего или кого путин боятся больше всего

Это не контрнаступление ВСУ, а хитрый план москвы

Да, по мнению ильи кивы сейчас решаются события всей осенней кампании. Наверное, это единственные слова экс-депутата, с которыми можно согласиться. Да, он считает, что контрнаступлению разрешили произойти российские войска, а не эффективные действия защитников Украины.

Сохранив боеспособные силы, втянув фактически на 15 километров внутрь противника, мы (оккупанты – ред. 24 канал) имеем возможность создать огненный каменный мешок и закрыть их там. Мы видим, как вертушки перекидывают и фактически закрывают котел, в котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ,

– утверждает "эксперт".

По его мнению, Киев пытается "достичь хоть каких-то военных побед на фронте" и синхронизирует атаки на информационном поле.

илья кива дал оценку действиям защитников Украины: смотрите видео

Также приспешник кремля не устает продвигать методички кремля якобы о конфликте между Офисом Президента и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он успешно пропускает, что Генштаб сам призвал к информационной тишине.

Почему же тогда Залужный не выпустил статью с Зеленским, где они, как командующие, могли бы рассказать о перспективах будущего? Если главком Залужный решил бросить тень на Зеленского и стать в глазах Запада самостоятельной фигурой, может, и в украинских атаках на восточном и южном флангах никакой военной нужды нет?

– удивляется кива.

Отметим, что украинцы весело реагируют на такое "экспертное" мнение. В комментариях к сообщению Анатолия Штирлица говорят, что у кивы осеннее обострение и "надо таблетки пить регулярно, не пропускать", отмечают, что он едва может связать два слова и удивляются, "как этому барану дали кандидата наук".

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины

Как бы ни оправдывались пропагандисты кремля, и ни искали "предательство" во власти и Вооруженных Силах Украины, контрнаступление успешно расширяется с каждым днем. Россияне несут безумные потери, а Украина освободила более 3 000 километров.

Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, менее чем за неделю, с 6 сентября, ВСУ продвинулись на 70 километров. В частности, защитники Украины продвигаются на юг, восток и север на Харьковском направлении, и сейчас к выходу на государственную границу рукой подать. Осталось 50 километров.

Также, кажется, о хитрых планах москвы по "обратному наступлению" не знают гауляйтеры на оккупированных еще с 2014 года территориях. Они стремительно бегут в россию, забирая только родных и самые ценные вещи.

Важно – карта боевых действий по состоянию на 11 сентября: смотрите видео