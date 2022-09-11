Промовисте відео заполонило мережу. На ньому колишній депутат експресивно креслить лінії на карті, нібито додаючи вагу своїм словам.

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То не контрнаступ ЗСУ, а хитрий план москви

Так, на думку іллі киви зараз вирішуються події усієї осінньої кампанії. Напевне, це єдині слова ексдепутата, з якими можна погодитися. Так, він вважає, що контрнаступу дозволили відбутися російські війська, а не ефективні дії захисників України.

Зберігши боєздатні сили, втягнувши фактично на кілометрів 15 всередину супротивника, ми (окупанти – ред. 24 канал) маємо можливість створити вогневий кам'яний мішок та закрити їх там. Ми бачимо, як вертушки перекидають і фактично закривають котел, у якому буде знищено одне з останніх угруповань ЗСУ,

– стверджує "експерт".

На його думку, Київ намагається "досягти хоч якихось воєнних перемог на фронті" та синхронізує атаки на інформаційному полі.

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Також посіпака кремля не стомлюється просувати методички кремля нібито про конфлікт між Офісом Президента та головнокомандувачем Збройних Сил України. Він успішно пропускає, що Генштаб сам закликав д о інформаційної тиші.

Чому ж тоді Залужний не випустив статтю із Зеленським, де вони як командувачі могли б розповісти про перспективи майбутнього? Якщо головком Залужний вирішив кинути тінь на Зеленського і стати в очах Заходу самостійною фігурою, то, можливо, і в українських атаках на східному та південному флангах жодної військової потреби немає?

– дивується Кива.

Зазначимо, що українці весело реагують на таку "експертну" думку. У коментарях до допису Анатолія Штірліца кажуть, що у киви осіннє загострення та "треба таблетки пити регулярно, не пропускати", зауважують, що він ледь може зв'язати два слова, та дивуються, "як цьому барану дали кандидата наук".

Контрнаступ Збройних Сил України

Як би не виправдовувалися пропагандисти кремля, та не шукали "зраду" у владі та Збройних Силах України, контрнаступ успішно розширюється з кожним днем. Росіяни несуть шалені втрати, а Україна звільнила понад 3 000 кілометрів.

Як стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни, за менш ніж як тиждень, з 6 вересня, ЗСУ просунулися на 70 кілометрів. Зокрема, захисники України просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, і зараз до виходу на державний кордон – рукою подати. Залишилося 50 кілометрів.

Також, здається, про хитрі плани москви по "зворотному наступу" не знають гауляйтери на окупованих ще з 2014 року територіях. Вони стрімко тікають до росії, забираючи лише рідних та самі цінні речі.

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