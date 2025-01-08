"Начало конца Путина": экс-сотрудник СБУ назвал главные цели нового наступления ВСУ на Курщине

Недавно украинские военные начали неожиданные для россиян наступательные действия в Курской области. Враг был вынужден реагировать.

Есть несколько задач, которые могут достичь Силы обороны в новом наступлении. Подробнее о них 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, объяснив, что есть и военная, и политическая составляющая действий украинских военных.

Советуем посмотреть Россияне жалуются на контратаки ВСУ в Курской области: что известно на данный момент

Цели нового наступления на Курщине

Британское издание The Telegraph заявило, что Курская операция может стать "началом конца Владимира Путина". Журналисты отметили, что российский фронт на Курщине сегодня выглядит очень шатким. Силы обороны планомерно продолжают "охотиться" за российскими военными и наносят врагу серьезные потери врагу.

Я делю эту операцию 70/30: 30% – это военная цель, остальные – исключительно политика. Военными целями может быть отвлечение внимания российского генштаба и войска от других направлений, в том числе и Курского, где россияне хотели дотянуться до Суджи и перерезать наше сообщение,

– отметил Иван Ступак.

Новое наступление Сил обороны на Курщине также может быть элементом смещения внимания россиян с Востока Украины, где идут горячие бои. Сейчас, однако, оккупанты продолжают давить, в частности, в Донецкой области.

Обратите внимание! Начало новых наступательных действий СОУ на Курщине все же заставило врага реагировать. В Нацгвардии сообщили, что России пришлось перебрасывать дополнительные подразделения в Курскую область. В частности, на севере Харьковщины, вдоль границы с Сумской областью и других участках фронта россияне уменьшили свою активность.

"Политическая цель – это новая попытка продемонстрировать миру, что Путин слаб, его власть слабая, что они не могут защитить себя. Также, по моему мнению, это попытка высшего политического руководства Украины дать украинцам хоть какие-то положительные новости с фронтов, ведь россияне лишь давят", – добавил Ступак.

В то же время Курская операция имеет ряд очевидных преимуществ. Все же это перенос войны на территории врага, и россияне теперь бомбят свою территорию и своих граждан. Очевидно, что местные это понимают, как и в свое время это бывало в Белгороде. Хотя и сделать с этим ничего не могут, ведь боятся последствий.

Напомним, что на днях бойцы 61 Степной бригады успешно отбили атаку россиян вблизи Суджи. Украинская артиллерия и дроны уничтожили группу россиян.