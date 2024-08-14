Провал ВСУ, НАТО и ядерные угрозы: что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине

Украинское наступление в Курской области России оказалось большой неожиданностью и шоком для россиян. Успехи украинского войска также стали большим стрессом и испытанием для российской военной пропаганды, которой пришлось импровизировать и работать в условиях жесткого дедлайна, где с каждым часом ситуация для России становится еще хуже.

Что российские пропагандисты и их сателлиты за рубежом рассказывали о болезненном фиаско России на Курщине, как преуменьшали значение наступления Вооруженных Сил Украины и очередной провал российской власти – читайте в анализе 24 Канала.

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"Не все пропало": что и как российская пропаганда говорит о событиях на Курщине

Пока ВСУ молниеносно захватывали все новые квадратные километры российской земли, путинские пропагандисты с той же скоростью начали преуменьшать масштаб наступления и продвижения украинских военных. Они утверждали, что операция провальная и не имеет смысла.

До 1000 бойцов войск киевского режима во вторник совершили попытку вторжения через границу, пытаясь захватить часть территории Курской области России. Российским войскам удалось предотвратить украинское продвижение и уничтожить большое количество войск и военной техники как на территории области, так и в украинской Сумской области, которая граничит с Курском,

– пишет испаноязычная версия симоньяновского RT.

Статья намекает на скорую победу. Вот только она вышла 7 августа, а российской "победой" даже за неделю и близко не пахнет. И уже 12 августа Россия официально признает потерю 28 населенных пунктов и 480 квадратных километров. На самом же деле территория России, которую она не контролирует, минимум вдвое больше. Однако пропаганда об этом молчит.

Ее задача – скрыть провал обороны режимом Путина собственной территории, ведь много лет они подавали это как невероятное табу, за нарушение которого можно было и ядерный ответ получить. Сейчас же о таком варианте осторожно говорят лишь некоторые Z-блогеры. Зато весь мейнстрим пропагандистов работает по схеме "она утонула", то есть всеми силами преуменьшают значение операции Сил обороны Украины.

Интересно, что к пропагандистам активно присоединились так называемые российские либеральные СМИ, например "Медуза", а также "хорошие русские" – Юлия Латынина, Максим Кац, Федор Крашенинников и многие другие. Их тезисы удивительным образом совпали с нарративами "коллег".

Юлия Латынина не изменяет себе / Скриншот

Еще один нарратив российской пропаганды – обвинения украинских военных в убийствах гражданских. Этот нарратив имеет целью подорвать поддержку Украины. Но есть одно но – никаких военных преступлений украинские военные на Курщине не совершают (в отличие от кадровой российской армии на Киевщине в 2022 году и всех других частей оккупантов в захваченных украинских городах и селах). Несмотря на это российская пропаганда штампует новых "мальчиков в трусиках" и пытается тиражировать эти фейки не только на собственную аудиторию, но и на европейскую.

Пропаганда россиян ноет о разрушенных ВСУ на Курщине храмах и развалившихся домах, вспоминает "неизбирательные обстрелы" и жертвы среди гражданских. Конечно, никаких прямых доказательств россияне не предоставляют. Зато российское Минобороны вполне официально выкладывает видео, на которых собственноручно бомбит Курщину и обстреливает ее ракетами. Жертвами этих действительно неизбирательных обстрелов становятся как российские военные колонны, так и гражданские жители, их жилье и имущество.

"Наступление как последняя надежда Украины и солдаты НАТО"

Также россияне прибегли к своей любимой тактике – издевательства над пленными. Эта тактика не нова. Их заставляют наговаривать на себя и рассказывать сказки о преступных приказах. Затем все это тиражирует российская пропаганда.

В этих рассказах наступление Украины на Курскую область – это "последняя надежда", в случае провала которой победа России якобы будет неотвратимой. При этом Зеленский, конечно, в агонии, а все наступление – суицидальная затея. В текстах пропагандистских СМИ подтверждение этому со ссылкой якобы на слова украинского пленного:

"Задержанный военнослужащий рассказал, что план рейда заключался в том, чтобы добраться до российского города Курск, а затем до Белгорода.

Целью нашей операции, как мне объяснили, было [...] добраться сначала до Курска, а из Курска добраться до Белгорода, чтобы захватить больше территорий, чтобы во время будущих мирных переговоров мы имели возможность обменять наши территории на их,

– сказал он.

В этом контексте он отметил, что один из его командиров назвал операцию вторжения "последней надеждой Украины".

Также пропагандисты не могли пройти мимо любимой темы с солдатами НАТО. Здесь им снова помог якобы пленный украинец:

"Он также рассказал, что когда украинские военные пересекали российскую государственную границу, он слышал разговоры по радио на английском, польском и "возможно, французском" языках.



"Сначала я подумал, что это радиопомехи. Я ничего не понимал, просил их по рации повторить, но там была какая-то тарабарщина", – рассказал он.

И добавил, что после того, как он и его товарищи "вышли на позиции", переговоры по рации "на английском и еще на каких-то иностранных языках" продолжились.

"Они говорили что-то о домах, что-то вроде "хаус", а еще я слышал выстрелы и какие-то крики, похожие на эхо", – вспоминает он.

Цель таких вбросов понятна – этот нарратив направлен подорвать поддержку Украины в мире, напугать "деэскалаторов" и "голубей мира", а также консолидировать россиян вокруг Путина. Получается не очень, и уже сами "зетники" задают риторические вопросы: а почему украинцы в 2022-м году на той же Сумщине без оружия голыми руками останавливали русские танки, а россияне на Курщине в 2024-м с оружием и техникой – нет?

Риторический вопрос из русского сегмента телеграма / Скриншот

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"Готова к обороне" Россия и якобы провал наступления ВСУ

Довольно интересным, если не сказать шокирующим является сообщение в канадском блоге les7duquebec.net/ от франкофонного автора Робера Бибо, хотя его мыслям, возможно, позавидовали и сами Соловьев с Киселевым.

Бибо называет операцию ВСУ "коварной атакой марионетки НАТО", а также призывает Россию к разрушению мостов через Днепр, чтобы парализовать украинскую логистику.

До сих пор Россия неохотно разрушала мосты через Днепр, но, возможно, наконец пришло время это сделать, чтобы предотвратить попадание западного оружия и техники к ее границам, которые существовали до 2014 года, для подготовки к дальнейшим внезапным нападениям. Продолжение предоставления приоритета политическим целям над военными, как, например, нежелание создавать неудобства для гражданского населения предложенными средствами, чтобы не потерять больше сердец и умов, несомненно, имеет больше недостатков, чем преимуществ,

– так канадский фанат Путина Бибо призывает совершить новое военное преступление.

Напомним, Канада – союзник Украины и член НАТО, а такая статья имеет все признаки экстремизма.

Чешские фанаты "русского мира" из издания Іnfokurýr называют наступление ВСУ авантюрой и отмечают якобы страшные потери среди украинских военных. Понятно, что их источником являются российские военные, в частности глава Генштаба Герасимов, который "убивал" под Суджей сотни украинцев за раз. Но только в докладах Путину, ведь на земле ситуация была совсем другой.

Одной из главных причин провала наступления (ВСУ – 24 Канал) стало то, что российские войска были хорошо подготовлены к наступлению украинской армии. Разведка в приграничных районах и мониторинг передвижения живой силы ВСУ (Вооруженных Сил Украины) позволили российской армии эффективно противодействовать наступлению. Украинское руководство, по сути, отправило своих солдат на верную смерть, проигнорировав очевидную серьезность подготовки россиян к обороне. Потери личного состава во время боевых действий являются неизбежным явлением. Но негуманно и аморально посылать технику и людей на уничтожение, зная о высоких шансах на неудачу,

– пишут чешские журналисты, подыгрывая России.

Читать статью чешских пророссийских пропагандистов просто смешно. Особенно после видео, на которых десятки российских военных добровольно сдаются в плен ВСУ. По оценкам Сил обороны Украины, по состоянию на сегодня количество российских пленных перевалило за тысячу и пополняется сотнями новых оккупантов ежедневно. Впрочем, infokuryr.cz делает вид, что "не в курсе".

Пропагандисты сознательно манипулируют и прибегают к своему любимому методу – называть черное белым и наоборот.

Такое отношение к своим гражданам свидетельствует о крайней некомпетентности и цинизме Зеленского и его окружения. Эти действия свидетельствуют о том, что для Зеленского украинские солдаты являются лишь пешками на шахматной доске, которые можно дополнить мобилизацией. Такие решения подрывают доверие к руководству страны и ставят под сомнение его способность действовать от имени своего народа,

– добавляют пропагандисты.

Таким образом в их больном воображении возникает мудрый Путин и мясник Зеленский, якобы это не Россия начала войну против Украины и не Путин ежедневно гонит на убой сотни своих подчиненных, которые массово гибнут в мясных штурмах за тысячи километров от дома.

Фейк об уничтожении 4 генералов Украины и колонны НАТО

Очень популярный жанр статей – невероятные успехи россиян в отражении наступления на Курск. Видим полный набор: здесь и преувеличение собственных побед, и преуменьшение успехов соперника, и откровенные фейки. Так, российская медиаплатформа "Спутник" подает как большую победу целое сбивание одного украинского дрона в Курской области, но о российских потерях аккуратно молчит.

Пропагандисты вполне серьезно подают фейк об уничтожении 4 украинских генералов, которые организовывали наступление на Курскую область. Также они смакуют фейк от Кадырова об уничтоженной россиянами колонне НАТО и разгроме мифического иностранного легиона.

Битва Курск-2

"Классикой" является обвинение США и Украины в эскалации. Нашлось даже место для обвинений в коварстве – оказалось, что наступление на Курщину началось после очередного "жеста доброй воли" от Путина, который дал добро на обмен пленными.

Российская и пророссийская пропаганда не отказывает себе в странной дихотомии и не обращает внимания на откровенные противоречия. В итоге получается, что наступление ВСУ – не страшное и вообще-то уже почти отбито. Конечно, со страшными потерями для Украины. С другой стороны – надвигается новая Курская битва, где опять, как и в 1943-м, на кону будет стоять все. Или больше. Так, Ксавье Моро, французский пропагандист Путина, проживающий в Москве, прямо анонсирует битву Курск 2.0.

Наступление на Курск называют последним шансом Украины и сравнивают с наступлением Гитлера на Курскую дугу. Вообще-то странно, потому что якобы Россия всех уже победила, но нет – видим как одни российские пропагандисты собственноручно опровергают нарратив коллег. Похоже, эти откровенные противоречия никого в России не удивляют.

Ядерный шантаж по-новому и фиаско России

Изюминкой всех историй является ядерный шантаж. Напомним, это любимая тема российской пропаганды и венец заявлений российских политиков.

Сейчас российские СМИ тиражируют обвинения Украины в нападении на ядерные объекты, рассказывают об обстрелах Курской АЭС и делают собственную провокацию на Запорожской АЭС (чем показали, кто действительно несет угрозу).

Причастность к пожару на захваченной и оккупированной россиянами ЗАЭС украинская власть опровергла. Зато российская пропаганда и ее сателлиты распространяют обвинения в попытке отвлечь внимание от собственного провала в Курской области и подорвать поддержку Украины, обвинив ее в опасных для всего мира действиях. Это ядерный шантаж в новом виде.

Россияне много сделали на этом поприще, даже организовали утечки сверхсекретных материалов, в частности, собственной ядерной доктрины. Та, напомним, предусматривала ядерный ответ за атаку на элементы российской ядерной триады, а также "ядерный пепел" за атаку на территорию России. В начале вторжения страна-оккупант грозно заявляла, что под этой территорией имеется в виду и Крым, и Донбасс, и оккупированные части Запорожья и Херсонщины. На Западе в эти угрозы верили, но, как доказали ВСУ, эти красные линии оказались фейковыми.

То же самое произошло, когда украинские военные пересекли границы России в 1991 году и начали на Курщине общевойсковую операцию с участием пехоты, артиллерии и авиации. Чем на это ответила Россия? Ничем. Ядерные угрозы прозвучали только в интернете. И мир это увидел.

В этой ситуации обвинения Украины в провоцировании ядерной войны от прокремлевского пропагандиста Скотта Риттера или его коллеги Драго Боснича выглядят просто жалкими.

Фиаско России настолько мощное, что его уже ничем не скрыть. Провал невозможно выдать за успех, чтобы там не писали пропагандисты.