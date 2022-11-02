Готовим информацию, которая стоит ожидания – ОК "Юг" о ситуации на фронте

ВСУ продолжают давать достойный отпор россиянам на всех направлениях. Украинские защитники продолжают военную операцию, требующую информационной тишины настолько, насколько это возможно в условиях проведения таких активных боевых действий.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что состояние и положение войск врага таково, что они продолжают оборонную операцию и продолжают держать рубежи вокруг областного центра.

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Но для тех, кто ждет от нас мощных и хороших новостей – нужно набраться еще немного терпения. Мы готовим информацию, которая того стоит,

– отмечает Наталья Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", россияне продолжают маневры своих подразделений, которые создают определенное впечатление.

Следует добавить, что россияне пытаются это впечатление нам навязать, в частности перемещение фортификационных сооружений, также они перемещают ДВТ (долговременная огневая точка – 24 канал).

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Россияне пытаются ввести в заблуждение ВСУ

Наталья Гуменюк добавляет, что перемещение россиян продолжается по всей территории временно оккупированной Херсонщины и создают впечатление об оборонных сооружениях, мощных по всей линии обороны.

"Но мы наблюдаем и видим конкретику, знаем где они расположены и для чего, потому и используем это в своей работе", – говорит она.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают контрбатарейное противостояние и артиллерийский огневой контроль – он достаточно результативный.

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