Готовим информацию, которая стоит ожидания – ОК "Юг" о ситуации на фронте
ВСУ продолжают давать достойный отпор россиянам на всех направлениях. Украинские защитники продолжают военную операцию, требующую информационной тишины настолько, насколько это возможно в условиях проведения таких активных боевых действий.
Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что состояние и положение войск врага таково, что они продолжают оборонную операцию и продолжают держать рубежи вокруг областного центра.
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Но для тех, кто ждет от нас мощных и хороших новостей – нужно набраться еще немного терпения. Мы готовим информацию, которая того стоит,
– отмечает Наталья Гуменюк.
По словам пресс-секретаря ОК "Юг", россияне продолжают маневры своих подразделений, которые создают определенное впечатление.
Следует добавить, что россияне пытаются это впечатление нам навязать, в частности перемещение фортификационных сооружений, также они перемещают ДВТ (долговременная огневая точка – 24 канал).
Какова ситуация на юге Украины: смотрите видео разговора с Наталией Гуменюк
Россияне пытаются ввести в заблуждение ВСУ
Наталья Гуменюк добавляет, что перемещение россиян продолжается по всей территории временно оккупированной Херсонщины и создают впечатление об оборонных сооружениях, мощных по всей линии обороны.
"Но мы наблюдаем и видим конкретику, знаем где они расположены и для чего, потому и используем это в своей работе", – говорит она.
Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают контрбатарейное противостояние и артиллерийский огневой контроль – он достаточно результативный.
Оккупированный Херсон – какие новости
- ВСУ атаковали технику противовоздушной обороны россиян в Херсоне.
- Враг перевез свою "администрацию" из Херсона в Скадовск. Гауляйтеры украли имущество города. В частности, коммунальное имущество, коммунальный транспорт и награбленное с государственных предприятий.
- В Бюро экономической безопасности заявили, что гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо не уплатил налогов, которые достигли 60 миллионов гривен.
- На деоккупированной территории Херсонщины находят тела украинцев, убитых россиянами. В настоящее время обнаружили 44 мертвых человека.