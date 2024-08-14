Свитан предположил, могут ли ВСУ пойти в наступление на Юге до конца лета

Российские пропагандисты жалуются, что Украина может начать более масштабное наступление на оккупированный Крым в конце лета – начале осени. В этой операции вероятно будут применены истребители F-16, которые Украине передали западные партнеры.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что такие действия вполне логичны, ведь позволят растянуть силы противника по линии фронта. На Северном направлении – в Курской области начался первый этап наступления, а следующий может быть на Юге.

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Перспективное направление

Наступательная операция на оккупированный Крым позволит расширить фронт до 1,5 тысячи километров, и тогда враг будет вынужден перебрасывать силы сразу на два участка, снимая их с основных направлений, где уменьшится плотность войск.

Сейчас ГУР вместе с СБУ, ВМС Украины и ССО проводят операции на Кинбурнской косе и Тендровской косе, осуществляют рейдовые атаки на левый берег Днепра в нижнем течении. Также неспокойно в оккупированном Скадовске.

Кинбурнская коса – Олешки – Скадовск – этот треугольник можно легко отсечь, и там может появиться примерно 60 километров нового фронта. Тогда россиянам, чтобы не попасть в "котел" на Кинбурнской косе, придется оттуда уйти. Поэтому это направление одно из перспективных, и наступление на нем может быть осуществлено после операции на Курщине,

– отметил военный эксперт.

Украина готовилась к наступлению на Юге и форсированию Днепра в 2023 году, но россияне, по мнению полковника запаса ВСУ, чтобы нивелировать эту возможность ВСУ, взорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого наступление было перенесено и может состояться сейчас.

Если украинские силы будут иметь достаточное количество сил и средств, то смогут выполнить такой манёвр. К тому же в этом году имеем поддержку авиации. А для наступательной операции на укрепленные позиции врага обязательно нужна поддержка с воздуха, чтобы их вскрыть,

– отметил Роман Свитан.

Напомним, что бойцы ГУР 12 августа установили украинский флаг на Кинбурнской косе. Она осталась единственной оккупированной частью Николаевской области во время контрнаступления украинских сил в ноябре 2022 года.