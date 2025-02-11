Бойцы ДШВ показали эпические кадры нового наступления в Курской области
В начале февраля Силы обороны начали новое наступление в Курской области. В сети показали кадры того, как происходили наступательные действия подразделений ДШВ и других составляющих Вооруженных сил.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление коммуникаций Командования ДШВ в фейсбук.
Смотрите также ВСУ наступают возле Суджи и Покровска и держат Торецк: как изменилась линия фронта за неделю
Как происходило наступление в Курской области
В тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области.
В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение,
– сообщили защитники.
Военные показали кадры того, как происходили успешные наступательные действия.
Наступление ДШВ на Курщине: смотрите видео
К слову, ранее в ГПСУ рассказали, что россияне после нового наступления ВСУ на Курщине изменили поведение на границе. Если раньше враг пытался подойти к границе Украины по флангам, то сейчас уже не делает этого, потому что увидел, что расширить зону активных боевых действий не удастся.