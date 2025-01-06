Политический или военный замысел: каковы цели операции на Курщине

Уже полгода продолжается операция ВСУ в Курской области. На днях Украина начала новое наступление. Вероятно, украинские военные таким образом стремятся улучшить тактическое положение.

Также, возможно, повлиять на российские планы относительно соседних участков. Таким предположением с 24 Каналом поделился военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что захваченные 500 километров квадратных вряд ли станут серьезной "разменной монетой" на потенциальных переговорах.

Смотрите также "Пока что Россия": может ли Курщина стать концом для Путина в 2025 году

Какова цель наступления Украины на Курщине

Силы обороны Украины на Курщине могут иметь тактическую цель – нанести поражение противнику на одном из направлений, где он не готов к обороне.

Дальновидные планы ставятся только мощными и крупными частями. Но, как известно, в Курской операции участвуют около 6 тысяч военных, а помогают им на Сумщине еще несколько тысяч. В то же время враг мог бросить в бои несколько десятков тысяч солдат.

Военно-политическая цель – это занять большую территорию, а для этого необходимо нанести поражение большой группировке противника собственными большими силами. Если этого нет, можно занять относительно небольшую территорию и разбить несколько батальонов врага, но это не сильно поможет,

– объяснил Шарп.

Украина контролирует в Курской области примерно 500 квадратных километров. Захват еще нескольких десятков километров будут означать локальный успех, но на потенциальных переговорах не станут существенной "разменной монетой". Да и для администрации избранного президента США Дональда Трампа это не станет чем-то весомым.

Может быть отвлекающий удар, если дальше больше нигде не планируется наступление. Или, вероятнее всего, удар с целью улучшить тактическое положение и, возможно, повлиять на планы противника на соседних участках,

– констатировал Давид Шарп.

Напомним, в конце 2024 года украинские воины нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты во Льгове, что привело к гибели заместителя командира бригады и 17 военных.