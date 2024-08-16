Россияне быстро подняли белый флаг: ВСУ показали момент прорыва на Курщину

Галицкие десантники рассказали о том, как происходили первые часы наступления на Курскую область и о своем молниеносном успехе.

Первые часы начала военной операции на Курщине оказались очень эффективными.

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Подробности первых часов операции на Курщине

Так, всего за несколько часов Галицкие десантники смогли взять в плен более 50 россиян в Курской области, уничтожить пограничный пункт пропуска и прорвать линию обороны врага.

Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам,

– рассказали защитники.

Военные рассказали, что после сдачи в плен российские оккупанты направились вместе со своими ранеными в сторону границы Украины.

Первые часы операции на Курщине: смотрите видео

Галицкие десантники рекомендуют российским солдатам выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть, и сдаваться.

Напомним, что недавно в Десантно-штурмовых войсках показали видео, как проходил первый день прорыва границы в Курской области 6 августа.

На видео можно увидеть работу украинской артиллерии, преодоления "зубов дракона", взятие первых пленных, въезд в населенные пункты России и снятие российских триколоров.