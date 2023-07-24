Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, русские используют не новую тактику. Однако это все равно несколько замедляет движение украинских военных в пределах контрнаступательной операции.
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оккупанты создают ловушки
Россияне построили огромную сложную сеть окопов. Хотя многие окопы являются настоящими боевыми позициями оккупантов, некоторые являются ловушками. Об этом сообщили в издании Business Insider. Там подчеркнули, что российские военные также адаптируются к войне. Строят ложные, в частности, минные траншеи.
Таким образом оккупанты пытаются заманить российских военных в заминированные траншеи, а затем взорвать эти мины дистанционно. К подобной тактике прибегали и на Бахмутском направлении.
Та же беда. Они сделали сеть крысиных нор, объединили блиндажи между собой и там оставляют неприятные "сюрпризы" для наших военных,
– объяснил Александр Мусиенко.
Именно этим можно объяснить несколько замедленное продвижение и на Бахмутском направлении. А ведь эти минные траншеи и окопы нужно проходить с осторожностью, понимая, что враг мог оставлять ловушки.
"Это, по-видимому, не стало сюрпризом для нашего командования. Но это сказывается на темпе ведения боевых действий", – заметил Мусиенко.
Целью создания подобных ловушек и не только – это максимально замедлить украинское контрнаступление. Даже, собственно, сделать невозможным проведение контрнаступательной операции. Они думают, что ВСУ откажутся от своих планов. Хотя об этом оккупанты могут только мечтать.
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Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В ближайшее время ситуация на фронте может несколько измениться. Западные аналитики не исключают, что на отдельных участках фронта скоро начнется новая волна атак. В издании Bild отметили, что украинская армия формирует "огневой кулак" из западного оружия.
- На Бахмутском направлении превосходство в боях остается за украинскими военными. Содействует этому и моральное истощение россиян. Хотя у русских есть все необходимое для обороны, понимают, что в конце концов город они удержать не смогут.
- Эффективно работают ВСУ и на Таврическом направлении. Благодаря огневому впечатлению врага, Силам обороны удается выбивать россиян с позиций. Оккупанты там понесут большие потери. Только за сутки Силы обороны уничтожили 2 роты и 7 складов боеприпасов россиян.