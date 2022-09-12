Спецназовцы уничтожили самолет Су-25 и захватили трофеи в Харьковской области
Источник:МВД Украины
Вооруженные Силы Украины успешно проводят контрнаступление и уничтожают военную технику оккупанта поражающими количествами. Сегодня, 12 сентября, защитники Украины поделились новыми достижениями.
Гвардейцам-спецназовцам удалось уничтожить и захватить много техники, а также пополнить "обменный фонд" Украины. О достижениях наших военных читайте дальше.
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Уничтожили много техники и захватили новую
Нацгвардейцам удалось уничтожить вражеский дозвуковой штурмовик Су-25 из ПЗРК "Стингер". Кроме него, минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению техники противника, в результате чего уничтожили:
- два грузовика "Урал";
- два БТР-82;
- одну боевую бронированную машину;
- бензовоз;
- 10 захватчиков.
Во время поисково-фильтрационных мероприятий в Купянске защитники Украины взяли в плен семь оккупантов, а вблизи него – около десятка военнослужащих российских войск.
Также в МВД Украины похвастались двумя БТР-80 противника в исправном состоянии, которые теперь будут помогать уничтожать врага, и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения.
Какую еще вражескую технику захватили ВСУ: последние новости
- Из-за контрнаступления ВСУ рашисты массово убегают со своих позиций и оставляют на память о себе разную военную технику: танки, БМП, боеприпасы, снаряды к ним. Кроме того, все больше россиян, среди которых немало офицеров, попадают в плен украинских военных.
- Оккупанты бросают свои беспилотники. Так, 11 сентября в руки ВСУ попали комплексы "Орлан-10", наземные станции к ним, антенны и даже заводская документация.
- В Харьковской области бойцы Сил обороны захватили боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и разные самоходные и прицепные артиллерийские системы. Все это, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, пропадать не будет.
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