Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, в течение суток 13 июля только на Бахмутском направлении защитники уничтожили около 10 единиц вражеской техники.

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"Наша главная проблема – количество россиян. Мы более обучены и мотивированы, лучше умеем воевать. Но их много", – отметил Череватый.

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Враг не считает ни личный состав, ни оружие, ни технику. В то же время Силы обороны пытаются выполнять боевые задачи с минимальными потерями – в этом значительная роль принадлежит разведке.

Обратите внимание! Контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.

Как повлияют кассетные боеприпасы

Нынешняя война во многом артиллерийская, и роль этого вооружения остается весомой. Переданные кассетные боеприпасы еще больше поспособствуют Силам обороны Украины.

"Мы научились очень эффективно использовать артиллерию. А кассетные боеприпасы усилят огневой удар по противнику", – констатировал Череватый.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

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