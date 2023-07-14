Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, в течение суток 13 июля только на Бахмутском направлении защитники уничтожили около 10 единиц вражеской техники.
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"Наша главная проблема – количество россиян. Мы более обучены и мотивированы, лучше умеем воевать. Но их много", – отметил Череватый.
Украинские артиллеристы продолжают уничтожать россиян: смотрите видео
Враг не считает ни личный состав, ни оружие, ни технику. В то же время Силы обороны пытаются выполнять боевые задачи с минимальными потерями – в этом значительная роль принадлежит разведке.
Как повлияют кассетные боеприпасы
Нынешняя война во многом артиллерийская, и роль этого вооружения остается весомой. Переданные кассетные боеприпасы еще больше поспособствуют Силам обороны Украины.
"Мы научились очень эффективно использовать артиллерию. А кассетные боеприпасы усилят огневой удар по противнику", – констатировал Череватый.
Что такое кассетные боеприпасы
Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские защитники продолжают продвижение на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Хотя Силы обороны меньше атакуют, они имеют больше успехов, чем российские оккупанты.
- Силы обороны продолжают уничтожать врага. Только за минувшие сутки 13 июля было ликвидировано 550 российских оккупантов.
- Как известно, украинские защитники вернули Ровнополь под наш контроль. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.