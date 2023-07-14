Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, протягом доби 13 липня лише на Бахмутському напрямку захисники знищили близько 10 одиниць ворожої техніки.
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"Наша головна проблема – кількість росіян. Ми більш навчені та мотивовані, краще вміємо воювати. Але їх багато", – зазначив Череватий.
Українські артилеристи продовжують нищити росіян: дивіться відео
Ворог не рахує ні особовий склад, ні зброю, ні техніку. Водночас Сили оборони намагаються виконувати бойові завдання з мінімальними втратами – у цьому значна роль належить розвідці.
Як вплинуть касетні боєприпаси
Теперішня війна великою мірою артилерійська, і роль цього озброєння залишається вагомою. Передані касетні боєприпаси ще більше посприяють Силам оборони України.
"Ми навчилися дуже ефективно використовувати артилерію. А касетні боєприпаси посилять вогневий удар по противнику", – констатував Череватий.
Що таке касетні боєприпаси
Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські захисники продовжують просування на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Хоч Сили оборони менше атакують, вони мають більше успіхів, ніж російські окупанти.
- Сили оборони продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу 13 липня було ліквідовано 550 російських окупантів.
- Як відомо, українські захисники повернули Рівнопіль під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.