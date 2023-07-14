Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, протягом доби 13 липня лише на Бахмутському напрямку захисники знищили близько 10 одиниць ворожої техніки.

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"Наша головна проблема – кількість росіян. Ми більш навчені та мотивовані, краще вміємо воювати. Але їх багато", – зазначив Череватий.

Українські артилеристи продовжують нищити росіян: дивіться відео

Ворог не рахує ні особовий склад, ні зброю, ні техніку. Водночас Сили оборони намагаються виконувати бойові завдання з мінімальними втратами – у цьому значна роль належить розвідці.

Зверніть увагу! Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.

Як вплинуть касетні боєприпаси

Теперішня війна великою мірою артилерійська, і роль цього озброєння залишається вагомою. Передані касетні боєприпаси ще більше посприяють Силам оборони України.

"Ми навчилися дуже ефективно використовувати артилерію. А касетні боєприпаси посилять вогневий удар по противнику", – констатував Череватий.

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

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