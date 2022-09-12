В Харьковской области на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией, – Синегубов
Источник:Олег Синегубов
Вооруженные Силы Украины при наступлении выбивают оккупантов с территории Харьковской области. На отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией.
ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковщины
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 12 сентября сообщил, что украинские военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов.
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Сообщается, что враг спешно покидает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию россии.
Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с россией.
Также он напомнил, что 11 сентября россияне покинули населенные пункты Великий Бурлук и Двуречная Купянского района.
Наступление ВСУ: что известно
- Украинские военные в сентябре начали наступление сразу по нескольким направлениям, среди которых и Харьковское. В воскресенье, 11 сентября, сообщалось, что ВСУ освободили более 40 населенных пунктов в Харьковской области.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что до выхода на государственную границу осталось 50 километров. Украинский флаг развевался в Волчанске и Казачьей Лопане, что почти на границе с россией.
- Также ВСУ освободили Байрак, Новую Гусаровку, Щуровку и Ольховатку. Вечером 10 сентября появилась информация, что из-под российской оккупации освободили Изюм.
- Кроме того, флаг Украины снова взвился в Купянске, а также флаг подняли в освобожденной Балаклее.
- В американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение россии.
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