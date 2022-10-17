В Мелитополе ВСУ "затрехсотили" 40 оккупантов, в Воскресенске – 30, а в Васильевке – до 25

На 236-й день полномасштабной войны враг пытается удержать временно захваченные территории и сдержать наступление украинских защитников. Однако наши воины не дают покоя оккупанту.

Украинцы "поливают" огнем вражеские формирования и постоянно доставляют им проблемы.

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Эффективная работа защитников Украины

Силы обороны нанесли точечные артиллерийские удары по подразделениям противника. И хотя количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, уже известно, что:

в Мелитополе ранили более 40 оккупантов,

в Воскресенке – до 30 захватчиков,

в Васильевке – до 25 россиян.

Также известно, что в Бердянске украинцы уничтожили склад боеприпасов врага, что усложнит ведение боевых действий.

Работала также и авиация Сил обороны, которая за последние сутки поразила 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники и позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА "Shahed -136", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления,

1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 объекта ПВО,

2 склада боеприпасов,

другие военные цели противника.

Потери оккупантов по состоянию на 17 октября

Всего за сутки на "концерт к Кобзону" отправились еще 320 оккупантов, поэтому с начала полномасштабного вторжения ликвидированных россиян насчитывается 65 320 человек. Теряют на украинской земле они дорогую и не очень технику. Так, по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинские воины уничтожили:

8 танков (в общей сложности 2 537 единиц),

17 БпЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 1 241 единица),

12 боевых бронированных машин (в общей сложности 5 205 единиц),

10 артиллерийских систем (в общей сложности 1 599 единиц),

10 автоцистерн и автомобильной техники (в общей сложности 3 969 единиц),

1 РСЗО (в общей сложности 366 единиц),

1 средство ПВО (в общей сложности 187 единиц),

1 единицу специальной техники (в общей сложности 144 единицы).



Потери врага на 17 октября / Генштаб ВСУ

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