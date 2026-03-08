Украина вернула 400 –435 квадратных километров территорий на Юге, –Зеленский

Владимир Зеленский рассказал об успехах защитников на Юге нашего государства. За последние полтора месяца Силы обороны смогли вернуть под контроль до 435 километров квадратных территории.

Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, передает 24 Канал.

Что рассказал Зеленский об успехах Сил обороны на Юге?

Владимир Зеленский отметил, что ВСУ на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению.

Включая действия были с тем, чтобы сорвать планы России. Мы считаем, что достаточно успешно – восстановили контроль на где-то около 400 – 435 километров (территории – 24 Канал),

– сказал глава государства.

Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что наступление ВСУ продолжается на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По мнению эксперта, эта ситуация в ближайшее время не изменится, этот тренд уже сложился.

