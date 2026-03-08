Украина вернула 400 –435 квадратных километров территорий на Юге, –Зеленский
- Украина вернула под контроль от 400 до 435 квадратных километров территорий на Юге в течение последних полутора месяцев.
- Президент Зеленский сообщил об успешных оборонительных и наступательных действиях ВСУ на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.
Владимир Зеленский рассказал об успехах защитников на Юге нашего государства. За последние полтора месяца Силы обороны смогли вернуть под контроль до 435 километров квадратных территории.
Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, передает 24 Канал.
Что рассказал Зеленский об успехах Сил обороны на Юге?
Владимир Зеленский отметил, что ВСУ на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению.
Включая действия были с тем, чтобы сорвать планы России. Мы считаем, что достаточно успешно – восстановили контроль на где-то около 400 – 435 километров (территории – 24 Канал),
– сказал глава государства.
Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что наступление ВСУ продолжается на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По мнению эксперта, эта ситуация в ближайшее время не изменится, этот тренд уже сложился.
Что происходит на фронте на фоне наступления ВСУ?
Американский Институт изучения войны отмечает, что российское командование перебросило элитные подразделения с Покровского направления и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях. Эксперты отмечают, что такие перемещения могут осложнить планы России по наступлению в весенне-летнем периоде 2026 года.
ISW также писал, что за первые два месяца 2026 года украинские силы освободили около 257 квадратных километров территории. По данным аналитиков, украинские силы освободили больше территорий, чем потеряли – впервые со времени летнего контрнаступления в 2023 году.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что украинские военные имеют важные успехи на линии боевого соприкосновения. По словам лейтенанта, россияне провалили все стратегические замыслы на осень и зиму.