Тренировки россиян в Запорожье: в ВСУ объяснили, что они означают

В ВСУ заявили, что оккупанты уже провели учения с бронетехникой на одном из полигонов на оккупированной территории. Впрочем, основные операции планируются на других направлениях, а не в Запорожской области.

Об этом рассказал Спикер Сил обороны "Юг" Владислав Волошин в комментарии для LIGA.net. Добавляет, что основные районы для таких операций – Приютное и Левадное.

Читайте также "Уже началось": что задумали оккупанты на Запорожье и зачем им 2 заброшенных завода

Тренировки с бронетехникой

По информации представителя ВСУ Владислава Волошина, российские военные тренируются для штурмов с использованием бронетехники. Эта техника будет применяться не только для перевозки штурмовых групп, но и для огневой поддержки пехоты.

К тому же на одном из полигонов во временно оккупированной части Запорожской области уже состоялись учения по использованию бронетехники. По словам Волошина, россияне планируют активнее применять дроны для поддержки штурмов и использовать защитные плащи, которые затрудняют работу тепловизоров.

Несмотря на наличие бронетехники, современные боевые условия создают угрозы для ее эффективного применения, особенно на открытых степных участках, где украинские военные ее легко заметят.

Кроме этого, оккупанты активно используют баги и мотоциклы для быстрого перемещения между позициями и доставки личного состава и оружия. Это позволяет им обходить минные поля. В то же время украинские беспилотники продолжают эффективно обезвреживать технику противника.

К слову, на Запорожском направлении активизируются диверсионно-разведывательные группы противника, но Силы обороны успешно останавливают попытки штурма. А интенсивные бои продолжаются на Времовском выступлении – граница Донецкой и Запорожской областей.