Наступлением Россия пытается заставить ВСУ капитулировать и сдать Донбасс, – Бутусов

Россия атаковала военные объекты на востоке Украины. Армия страны-агрессора напала на военные части и пограничные посты на севере, юге, продолжаются бои на Донбассе.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов утром 24 февраля. По его словам, украинские войска дают отпор врагу по всем направлениям.

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План России

Журналист отметил, что украинские воины работают в боевом духе. Сейчас все организованы и настроены на эффективное сопротивление.

Россия пытается уничтожить нашу военную инфраструктуру и заставить Украину сдать Донбасс и капитулировать,

– подчеркнул Бутусов.

Он посоветовал украинцам самоорганизовываться. В частности, использовать соцсети для помощи воинам и создания активного гражданского мнения в странах Запада, которые являются нашими партнерами.

"Отдельно прошу оказать всех помощь семьям наших воинов, которые выполняют боевые задания. Бойцы должны чувствовать, что об их близких заботятся", – резюмировал Бутусов.

Военная операция России

В Верховной Раде сообщили о циничном вторжении России на территорию Украины. Наиболее мобилизованные бойцы на Донбассе, где произошли удары по военным и оборонным объектам.

Вооруженные силы Украины, специальные и силовые службы подняли по тревоге. В экстренном режиме работает Совет национальной безопасности и обороны.

"Гражданским гражданам Украины стоит оставаться дома. Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о нуждающихся", – отметили в Раде.

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