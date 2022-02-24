Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов 24 лютого зранку. За його словами, українські війська дають відсіч ворогу по всіх напрямках.

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План Росії

Журналіст зауважив, що українські воїни працюють в бойовому дусі. Наразі всі організовані та налаштовані на ефективний спротив.

Росія намагається знищити нашу військову інфраструктуру, примусити Україну здати Донбас та капітулювати,

– наголосив Бутусов.

Він порадив українцям самоорганізовуватися. Зокрема використати соцмережі для допомоги воїнам та створення активної громадянської думки в країнах Заходу, які є нашими партнерами.

"Окремо прошу надати усіх допомогу родинам наших воїнів, які виконують бойові завдання. Бійці мають відчувати, що про їхніх близьких дбають", – резюмував Бутусов.

Військова операція Росії

У Верховній Раді повідомили про цинічне вторгнення Росії на територію України. Найбільш мобілізовані бійці на Донбасі, де відбулися удари по військових та оборонних об'єктах.

Збройні сили України, спеціальні та силові служби підняли за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони.

"Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги", – відзначили в Раді.

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