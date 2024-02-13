"Чуткий человек, искренняя патриотка": на фронте погибла отважная боевая медик Наталья Бокоч

Война унесла жизнь еще одной героини - боевого медика Натальи Бокоч. Родным для защитницы был город Хуст, расположенный в Закарпатской области.

Печальная весть о гибели Натальи Бокоч, которая отдала свою жизнь за мир и свободу нашей страны, всколыхнула Закарпатье. Ее коллеги из Хустской станции экстренной медицинской помощи поделились болью потери 10 февраля.

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Гибель Натальи Бокоч на фронте

Наталья Бокоч присоединилась в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году, имея за плечами опыт работы медика и практическую подготовку, полученную в Великобритании. Она была не только высококвалифицированным специалистом, но и преданным патриотом, готовым защищать свою страну в самых сложных условиях.

Безжалостная, жестокая война не перестает о себе напоминать, принося боль и грусть. И снова печальная весть, которая привела в состояние ступора. Хустская СЕМД глубоко скорбит о преждевременной смерти нашей бывшей коллеги, чуткого человека, подруги и искреннего патриота... Нельзя подобрать слова, чтобы выразить сожаление и соболезнования родным,

– говорится в сообщении.

Потеря Натальи Бокоч, как и других защитников и защитниц, является очередным подтверждением того, что лучшие отдают жизнь за наше государство, за его счастливое будущее. Кроме того, она демонстрирует: война касается не только регионов Украины, на которых продолжаются боевые действия.

Они погибли за Украину

Николай Габа, депутат и защитник из Львовской области. Был депутатом Бродовского городского совета и старшим лейтенантом 80-й бригады ДШВ. Погиб на Бахмутском направлении. Командовал взводом ударных беспилотных авиационных комплексов, защищал Украину с начала российской агрессии.

Был депутатом Бродовского городского совета и старшим лейтенантом 80-й бригады ДШВ. Погиб на Бахмутском направлении. Командовал взводом ударных беспилотных авиационных комплексов, защищал Украину с начала российской агрессии. Анна Богуславская, молодая боевая медик из Смелы. Она была солдатом из Черкасской области, санитарным инструктором медицинского пункта 2 штурмового батальона. Родилась в 2001 году, была матерью двух сыновей и сама – дочерью для своей матери.

Она была солдатом из Черкасской области, санитарным инструктором медицинского пункта 2 штурмового батальона. Родилась в 2001 году, была матерью двух сыновей и сама – дочерью для своей матери. Михаил Воевидко, матрос из Буковины. Он был матросом 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, погиб в боях на левом берегу Днепра. Родился 15 ноября 1980 года в селе Белая и отдал свою жизнь за Украину в возрасте 43 лет.

Редакциятакже выражает соболезнования всем родным и близким погибшей защитницы. Вечная и светлая память Наталье Бокоч.