Не выдержит большого скопления войск, – в ВСУ рассказали о ситуации на Кинбурнской косе

Воины Украины продолжают освобождать территорию государства от российских захватчиков. В частности, сейчас идет военная операция на Кинбурнской косе.

Информационная тишина

Эта военная операция требует информационной тишины. Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Отметим, что эта территория важна и на фоне разговоров о возможном участии Николаевского порта в зерновом соглашении. Ведь для того чтобы "зерновой коридор" работал безопасно, там не должно быть российских оккупантов.

Мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся,

– сказала спикер.

Специфика региона

Также спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас география района позволяет россиянам подтягивать туда резервы с временно захваченной территории. Однако при этом Кинбурнская коса окружена водой, что усложняет возможности для укрепления россиян.

По ее словам, этот регион "не настолько силен, чтобы выдержать большое скопление войск". Также на стороне украинских войск и погода.

В это время там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли,

– сказала Наталья Гуменюк.

При этом такие условия, по словам пресс-секретаря, Украине "в плюс", ведь из-за погодных условий пока Россия туда не может подтянуть свои корабли. Страна-агрессор держит на боевом дежурстве только один подводный ракетный носитель, который находится достаточно далеко. Несмотря на это, Наталья Гуменюк подчеркнула, что пренебрегать сигналами воздушной тревоги нельзя.

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте

Что происходит в регионе: коротко

После деоккупации Херсона Наталья Гуменюк уже отмечала необходимость информационной тишины относительно военных действий на Юге. Она подчеркнула, что чтобы был "такой же эффект" от новости об освобождении оккупированного района Николаевщины, нужно немного подождать и помолчать.

Мнения, что пока рано комментировать ситуацию на Кинбурнской косе, придерживается глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что пока не следует ожидать, что в этом районе что-то изменится. Однако отметим, что 12 ноября он опубликовал загадочное сообщение, намекнув на предстоящее освобождение косы.

18 ноября стало известно, что украинские защитники уничтожили очаг оккупантов в этом регионе. Россияне оттуда обстреливали буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, так что воины Украины полностью разрушили их пункт базирования.

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