Теперь место Аристова в Раде будет занимать народный депутат Наталья Локтионова. 9 августа на заседании Верховной Рады женщина приняла присягу.
Смотрите также Запретят ли украинским депутатам выезжать из Украины
Вместо Аристова
Наталья Лактионова баллотировалась в парламент под номером 146. В августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером. А значит, автоматически предложение стать нардепкой поступило Лактионовой, которая была следующей в списке. Женщина могла отказаться от мандата, однако, она решила принять присягу и пополнить семью "слуг" в парламенте.
В самой партии отметили, что Лактионова в команде политсилы работает с первых дней.
Среди ее заслуг назвали участие в работе партии во время президентских и парламентских выборах. Депутатка отвечала за проведение мероприятий и координировала работу региональных команд. С 2021 года Лактионов является членом Контрольно-ревизионной комиссии "Слуги народа".
Народная депутатка в одно время получила диплом магистра по международным отношениям в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. С 2003 по 2018 год женщина работала по специальности в международных компаниях.
Юрия Аристова лишили мандата
- 27 июля Верховная Рада поддержала лишение Юрия Аристова депутатских полномочий.
- Ранее журналисты сообщили, что Аристов был замечен в середине июля на Мальдивах. Там он отдыхал на курорте Waldorf Astoria Maldives.
- Впоследствии в самой партии "Слуга народа" подтвердили, что Аристов должен был поехать в Литву в командировку. Но после официального визита в соседнюю страну он отправился на Мальдивы вместе с семьей. При этом Аристов никого не предупредил о своем путешествии на острова.
- После того, как этот инцидент получил огласку, депутат написал заявление о сложении мандата.