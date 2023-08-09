Теперь место Аристова в Раде будет занимать народный депутат Наталья Локтионова. 9 августа на заседании Верховной Рады женщина приняла присягу.

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Вместо Аристова

Наталья Лактионова баллотировалась в парламент под номером 146. В августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером. А значит, автоматически предложение стать нардепкой поступило Лактионовой, которая была следующей в списке. Женщина могла отказаться от мандата, однако, она решила принять присягу и пополнить семью "слуг" в парламенте.

В самой партии отметили, что Лактионова в команде политсилы работает с первых дней.

Среди ее заслуг назвали участие в работе партии во время президентских и парламентских выборах. Депутатка отвечала за проведение мероприятий и координировала работу региональных команд. С 2021 года Лактионов является членом Контрольно-ревизионной комиссии "Слуги народа".

Народная депутатка в одно время получила диплом магистра по международным отношениям в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. С 2003 по 2018 год женщина работала по специальности в международных компаниях.

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