Тепер місце Арістова у Раді займатиме народна депутатка Наталія Локтіонова. 9 серпня на засіданні Верховної Ради жінка склала присягу.

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Замість Арістова

Наталія Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. У серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером. А отже, автоматично пропозиція стати нардепкою надійшла Лактіоновій, яка йшла наступною. Жінка могла відмовитися від мандату, втім, вона вирішила скласти присягу і поповнити родину "слуг" у парламенті.

У самій партії зазначили, що Лактіонова у команді політсили працює з перших днів.

Зокрема, серед її заслуг назвали участь у роботі партії під час президентських та парламентських виборах. Депутатка відповідала за проведення заходів та координувала роботу регіональних команд. З 2021 року Лактіонова є членом Контрольно-ревізійної комісії "Слуги народу".

Народна депутатка у свій час отримала диплом магістра із міжнародних відносин в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. З 2003 по 2018 рік жінка працювала за фахом у міжнародних компаніях.

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