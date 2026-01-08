Новой главой Винницкой ОГА стала Наталья Заболотная: что о ней известно
- Наталья Заболотная назначена председателем Винницкой ОГА с 8 января 2026 года.
- Заболотная имеет опыт работы в органах исполнительной власти и является депутатом Винницкого областного совета от партии "Слуга народа".
Владимир Зеленский провел ряд изменений в руководстве местных администраций. Так с 8 января 2026 года Винницкую ОГА будет возглавлять Наталья Заболотная.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Указ президента Украины №35/2026.
Что известно о новой главе Винницкой ОГА?
В четверг, 8 января, Владимир Зеленский назначил на должность председателя Винницкой ОГА Наталью Заболотную.
До этого, с августа 2020 года, женщина занимала должность первого заместителя председателя Винницкой ОГА, а с июня 2024 года фактически руководила областью после увольнения Сергея Борзова.
Заболотная имеет многолетний опыт работы в органах исполнительной власти, в частности в сфере социальной и молодежной политики. Новая руководительница ОГА является депутатом Винницкого областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа" и заместителем председателя постоянной комиссии областного Совета по вопросам экономики, финансов и бюджета.
Свою карьеру в государственной службе Заболотная начала в Винницкой облгосадминистрации в 2002 году, хотя по специальности она учительница начальных классов и английского языка.
В каких областях также состоялись назначения новых руководителей ОГА?
Ранее Зеленский анонсировал смену глав ОГА в 5 областях. Он провел собеседования с кандидатами.
Новых глав ОВА, согласно указам, получат Полтавская, Черновицкая, Винницкая и Днепропетровская области.
Новым главой Днепропетровской ОВА стал Александр Ганжа, Полтавскую ОВА возглавил Виталий Дякивнич, а председателем Черновицкой ОВА президент назначил Руслана Осипенко.