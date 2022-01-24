Наташе Королевой и Хабибу Шарипову запретили въезд в Литву

Литва официально запретила въезд в Литву еще двум российским исполнителям. На этот раз список нежелательных гастролеров пополнила Наташа Королева и Хабиб Шарипов.

Причиной запрета въезда для Королевой и Шарипова стали гастроли в оккупированном Крыму. Концерт последнего в Литве отменили. Он был запланирован на вечер 23 января.

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На сколько гастролерам запретили въезд

Наташа Королева и Хабиб Шарипов не могут въехать на территорию Литвы минимум до 21 января 2027 года. То есть на протяжении следующих 5 лет они невъездные.

Такое решение принял департамент миграции при МВД Литвы по обращению Сейма по нацбезопасности и обороне. Соответствующее представление в МВД направили глава Сейма Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайти.

По словам чиновников, организаторы концертов должны учитывать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать кого-то выступать. В частности, Королева и Шарипов неоднократно выступали в оккупированном Россией Крыму.

Пожалуй, мы за несколько минут от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты – полное недоразумение,

– подчеркнул Касчюнас.

Наташе Королевой запретили въезд в Украину

По меньшей мере до декабря 2022 года Наташе Королевой запрещен въезд в Украину. Причин этому несколько – выступления в оккупированном Крыму, поддержка главы Кремля Путина и членство в его партии "Единая Россия".

Сама певица, которая родом из Киева, категорически не соглашалась с этим решением. В 2019 году она направила обращение к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он отменил решение суда, однако это ей не помогло.

Литва не впервые запрещает въезд российским гастролерам. Еще в 2014 году на свою территорию запретили приезжать Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии. В 2019 году в список невъездных попал Григорий Лепс, а в 2021 – Филипп Киркоров.