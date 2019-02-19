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      National Geographic назвал Севастополь российским городом, который крестил Киевскую Русь

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      Русская редакция National Geographic
      Русская редакция National Geographic / Фото из социальных сетей

      Русская редакция популярного американского журнала National Geographic в последнем номере назвала Севастополь российским городом.

      Также в статье говорится, что в крымском городе "крестили Киевскую Русь".

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      В журнале National Geographic отметили, что Севастополь претендует на звание Южной столицы России. Автором статьи является Александр Железняк, который в 2014 и 2015 годах девять месяцев работал в оккупационном "правительстве" Севастополя, где возглавлял отдел по развитию туристско-рекреационного потенциала Севастополя.


      National Geographic назвал Севастополь российским городом

      Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook написал, что не надеялся увидеть такой текст в журнале, который выдается Национальным географическим обществом США.

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      Теги: Украина – Россия Новости Крыма Скандал Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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