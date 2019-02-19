National Geographic назвав Севастополь російським містом, яке хрестило Київську Русь
Російська редакція популярного американського журналу National Geographic в останньому номері назвала Севастополь російським містом.
Також у статті йдеться, що у кримському місті "хрестили Київську Русь".
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У журналі National Geographic наголосили, що Севастополь претендує на звання Південної столиці Росії. Автором статті є Олександр Железняк, який у 2014 та 2015 роках дев'ять місяців працював в окупаційному "уряді" Севастополя, де очолював відділ з розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Севастополя.
National Geographic назвав Севастополь російським містом
Журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook написав, що не сподівався побачити такий текст у журналі, який видається Національним географічним товариством США.
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