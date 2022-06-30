НАТО безразлично, Россию никто не боится, – Цимбалюк об угрозах Москвы из-за расширения Альянса
Спикер Госдумы России Володин заявил, что это не НАТО расширилось за счет Швеции и Финляндии, а мол, это России стало больше возле натовских границ. Однако на самом деле Североатлантический союз не боится Россию.
Об этом 24 канала рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он говорит, что в государстве сплошной лжи всегда найдут какие-то объяснения, но это полный бред.
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По его словам, россияне еще раньше ставили ультиматумы и угрожали НАТО.
"В Альянсе заявили, что принимают Финляндию и Швецию, а Украину перевооружат. Конечно, они не поставят нам ядерное оружие, но все остальное доставят", – говорит Цимбалюк.
Он подчеркнул, что сейчас в Кремле говорят, что России стало больше возле НАТО.
Но Альянсу безразлично, Россию никто не боится. Если до полномасштабного вторжения в Украину были такие беспокойства, то сейчас украинцы показали, что россиян можно и нужно убивать.
– объяснил журналист.
Цимбалюк говорит, что Шойгу – это просто классный аниматор, снимавший преимущественно танковый биатлон, однако российские танкисты гибнут в Украине.
Роман Цимбалюк говорил о лжи России и действиях Путина: видео
Главное о саммите НАТО
- С 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. По итогам генсек Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины.
- По его словам, там было принято решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины.
- Генсек НАТО настаивает на том, чтобы Москва вывела свои войска с украинской территории. Также Североатлантический союз принял новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия – не партнер, а главная угроза безопасности.