НАТО безразлично, Россию никто не боится, – Цимбалюк об угрозах Москвы из-за расширения Альянса

30 июня 2022 , 22:00
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Спикер Госдумы России Володин заявил, что это не НАТО расширилось за счет Швеции и Финляндии, а мол, это России стало больше возле натовских границ. Однако на самом деле Североатлантический союз не боится Россию.

Об этом 24 канала рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он говорит, что в государстве сплошной лжи всегда найдут какие-то объяснения, но это полный бред.

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По его словам, россияне еще раньше ставили ультиматумы и угрожали НАТО.

"В Альянсе заявили, что принимают Финляндию и Швецию, а Украину перевооружат. Конечно, они не поставят нам ядерное оружие, но все остальное доставят", – говорит Цимбалюк.

Он подчеркнул, что сейчас в Кремле говорят, что России стало больше возле НАТО.

Но Альянсу безразлично, Россию никто не боится. Если до полномасштабного вторжения в Украину были такие беспокойства, то сейчас украинцы показали, что россиян можно и нужно убивать.
– объяснил журналист.

Цимбалюк говорит, что Шойгу – это просто классный аниматор, снимавший преимущественно танковый биатлон, однако российские танкисты гибнут в Украине.

Роман Цимбалюк говорил о лжи России и действиях Путина: видео


Главное о саммите НАТО

  • С 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. По итогам генсек Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины.
  • По его словам, там было принято решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины.
  • Генсек НАТО настаивает на том, чтобы Москва вывела свои войска с украинской территории. Также Североатлантический союз принял новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия – не партнер, а главная угроза безопасности.
Автор: Марія Бондар