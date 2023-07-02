После войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, – Кулеба

Украина должна стать членом Североатлантического альянса. Если союзники не примут наше государство в НАТО после войны, это будет самоубийством для Европы.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это единственный способ закрыть дверь для российской агрессии.

Смотрите также В НАТО назвали условие вступления Украины в Альянс и пообещали "сюрприз" в Вильнюсе

"Единственный способ – взять Украину в НАТО"

"По окончанию войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны останется открытым", – отметил Кулеба.

Вступление нашего государства в НАТО заставит страну-террориста больше не повторять вооруженную агрессию.

Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт,

– подчеркнул глава МИД.

Читайте также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС

Украине необходимы конкретные сигналы

Во время визита польского и литовского лидеров в Киев 28 июня Владимир Зеленский отметил, что если Альянс видит Украину в своем составе, необходимо очертить будущее и озвучить конкретные вещи.

"Мы не говорим о сегодняшнем членстве (в Альянсе – 24 Канал). Еще раз подчеркиваю, мы адекватное государство, и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО. Но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить: после войны Украина будет членом НАТО", – заявил президент.

Глава государства отметил, что это справедливый сигнал, который ожидает Украина. Кроме того, на саммите в Вильнюсе мы стремимся получить гарантии безопасности. Однако не те, которые заменили бы наше вступление в Альянс, а будут актуальными, пока Украина не станет его членом.