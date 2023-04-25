НАТО должно представить график вступления Украины в Альянс на июльском саммите, – МИД

Сегодня Украина более чем отвечает критериям присоединения к НАТО. Именно поэтому Альянс должен принять политическое решение по графику вступления Украины на июльском саммите в Вильнюсе.

Такое мнение высказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в авторской статье для издания Foreign Affairs. Он подчеркнул, что НАТО должна "избежать искушения" выдвижения Украине дополнительных требований, которые продолжат откладывать ее членство.

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Кулеба о графике вступления Украины в НАТО

Кулеба в авторской статье заявил, что потребности в Плане действий по членству пока нет. Более того, Финляндия и Швеция уже продемонстрировали, что в подобных программах уже нет необходимости.

Пора внести ясность вместо одного лишь подтверждения преданности политике открытых дверей, позволяющей Путину пользоваться неопределенностью. НАТО должна избежать соблазна предъявить Украине дополнительные требования, которые продолжат откладывать ее членство,

– подчеркнул министр.

Кулеба считает, что Альянс должен принять решение о присоединении Украины к июльскому саммиту в Вильнюсе. Если же НАТО не представляет график вступления на нем, то должно было бы обязаться сделать это до конца 2023 года.

Кроме того, министр в авторской статье заявил, что члены НАТО также должны решить вопрос гарантий безопасности для Украины. По мнению Кулебы, их нужно предложить именно сейчас до вступления, чтобы некоторые из них продолжили действовать и после присоединения Украины к Альянсу.

"Если НАТО не решится на действия в Вильнюсе, то продолжит нести позор Бухареста. Пора действовать", – заявил Кулеба.

Украина многое дает Альянсу

Наша страна может многое получить от НАТО, но и многое дает. После полномасштабного вторжения в Россию Украина стала щитом для всего восточного фланга. Кроме того, может и чему-то научить военнослужащих Альянса.

Кулеба в подтверждение приводит несколько доказательств. Во-первых, воины ВСУ на практике доказали эффективность принципа децентрализации при условии, когда речь идет о компактных подразделениях профессиональных военных и контрактников. Однако это не работает во время полномасштабной войны, когда до 70 процентов личного состава подразделений составляют мобилизованные военные.

Во-вторых, Украина научила Альянс ценить инновации, изобретательности, локальную инициативу, общественную поддержку и гражданскую защиту. Более того, на собственном опыте также доказала, что вопреки практикам НАТО те же командиры, которые тренируют подразделения, должны командовать ими в боевых действиях.

Украина станет членом НАТО

Украина должна стать членом НАТО и таково мнение всех стран-членов Североатлантического союза. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего официального визита в Киев.

По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на том, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, а чтобы Украина победила и вернула свои территории. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.

"Мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", – сказал Столтенберг перед началом встречи в формате "Рамштайн" в Германии 21 апреля.