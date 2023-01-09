НАТО и ЕС выведут сотрудничество на новый уровень: что планируют изменить из-за войны России в Украине
Источник:AFP
В мире понимают, что Россия продолжит быть опасной, пока не распадется на маленькие страны. А пока усиливаются связи и изменяются варианты сотрудничества. В частности, между НАТО и ЕС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен имеют подписать проект совместного заявления. Это должно произойти 10 января. В нем речь пойдет об усилении сотрудничества НАТО и ЕС.
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Сотрудничество усилят на фоне войны в Украине
Понятно, что триггером для этого стала война России против Украины. Она заставила альянсы пересмотреть свое сотрудничество, усилив его. Это положительно повлияет как на безопасность членов НАТО, так и членов ЕС.
Документ отмечает, что война России против Украины – один из важных вызовов. В частности, для евроатлантической безопасности, а также ее стабильности.
Поскольку угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, увеличиваются в масштабах и размахе, мы выведем наше партнерство на новый уровень.
– будет содержаться в заявлении.
Кроме того, декларация подсвечивает сферы, в которых сотрудничество будет углублено. Речь идет о:
- борьбе с растущей "геостратегической конкуренцией",
- защите критической инфраструктуры (на фоне атак по украинской и нанесенному ущербу),
- реагированию на угрозы, возникающие как в сфере новейших технологий, так и в космосе.
Первая общая декларация за почти 5 лет
Отметим, что это первая с 2018 общая декларация. В ней речь пойдет также о том, что основой коллективной обороны как членов, так и евроатлантического региона остается НАТО. В то же время предполагается возможность усиления обороны самой Европы, что станет своеобразным дополнением к Альянсу.
В НАТО отмечают, что ЕС – уникальный, а также важный партнер. Здесь следует понимать, что большинство членов находятся одновременно в обеих организациях. Кроме того, у них схожие ценности. Да и сталкиваются они со схожими угрозами, а также вызовами.
Заметим, что в 2016 году, когда НАТО и ЕС подписали первое совместное заявление в Варшаве, говорилось об усилении сотрудничества. Причиной стали вызовы для обеих организаций на юге и востоке.
В 2018 году говорилось об улучшение возможностей в ряде сфер. В частности, военной мобильности, борьбе с терроризмом, а также устойчивости к ряду рисков. Речь идет о химических, биологических, радиологических, а также ядерных.
НАТО усиливает Восток Европы
Накануне стало известно, что США перебрасывают много военные техники на Восток Европы. Известно, что сначала ее привезут во Флиссинген в Нидерландах. А уже оттуда – в Польшу и Литву. Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов.
В целом планируют перебростить 1275 единиц техники. Речь идет о большом количестве танков M-1 Abrams, боевых машинах пехоты Bradley, а также другой технике.