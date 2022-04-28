НАТО еще раз предполагает, что война в Украине может затянуться на "месяцы и годы"

В НАТО снова берутся прогнозировать сроки войны в Украине. Североатлантический союз считает, что она может затянуться как на месяцы, так и на годы.

НАТО готов поддерживать Украину годами, в случае необходимости. Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть абсолютно вероятность, что эта война затянется и продлится месяцы и годы,

– сказал он.

По словам Столтенберга, помощь будет включать в себя модернизацию старого оружия советских времен до современной западной военной техники.

Как НАТО поддерживает Украину

Североатлантический союз решил помогать нашему государству. На американской авиабазе Рамштайн собирались министры обороны 40 стран, среди которых были не только члены Альянса. Теперь ради помощи нашему государству такие встречи будут каждый месяц.

Министр обороны Алексей Резников объяснял, что "transition", то есть "переход" – это было ключевое слово встречи в Рамштайне. Речь идет о том, что Украина перейдет на оружие НАТО.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук при этом заявил, что ВР не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Этого не будет, даже если Украина получит гарантии безопасности от других стран в рамках переговорного процесса с Россией.

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