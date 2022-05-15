НАТО готово назвать поведение России "прямой угрозой", – СМИ

НАТО вскоре обнародует документ так называемой "Стратегической концепции". Ожидается, что в нем Североатлантический союз официально назовет нынешние действия России "прямой угрозой".

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на официального представителя в НАТО. В документе, который Альянс должен обнародовать уже в следующем месяце, вероятно также будет говориться об инструментах лучшей поддержки соседних с военно-политическим союзом стран, уязвимых к насилию и агрессии, в том числе и Украины.

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Признание Альянсом действий России как прямой угрозы НАТО

Страны-члены Альянса, по словам источника Bloomberg, вероятнее всего сохранят возможность налаживания отношений с Россией, если поведение официальной Москвы изменится. Чиновник отметил, что текст документа будет также касаться коммунистического Китая и его отношений со страной-агрессором.

К слову, так называемый документ Стратегической концепции будет содержать приоритеты Североатлантического альянса на ближайшие годы и должен быть утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Добавим, что в предыдущей версии документа, опубликованной Альянсом еще в 2010 году, Россия упоминалась как партнер НАТО. Впрочем, на этот раз, заверил представитель Североатлантического альянса, такая формулировка будет отменена.

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Контекст

Обсуждение содержания документа происходит на фоне того, что Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО 18 мая. Вместе с тем Швеция, вероятно, сделает такой же шаг на несколько дней позже – в субботу, 21 мая.

При этом президент России Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте заявил, что присоединение страны к Альянсу будет ошибкой. Президент Финляндии отметил, что разговор был открытым и прямолинейным.

Ранее Кремль уже официально угрожал Финляндии и Швеции в ответ на планы стран изменить свой нейтральный статус и присоединиться к Североатлантическому альянсу. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вступление этих двух государств в НАТО может повлечь "отрицательные последствия для мира на севере Европы".

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