В Финляндии назвали дату подачи заявки на вступление в НАТО

Впрочем, такую позицию изменила полномасштабная война России против Украины. После наступления страны заявили о намерении присоединиться к Альянсу. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

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Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны.

– подчеркнул Хаависто.

Он также добавил, что Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия, нарушений воздушного пространства и сухопутной границы страны.

Именно поэтому страна намерена вступить в НАТО. Финляндия хочет получить гарантию безопасности в случае вооруженной агрессии со стороны России.

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