У Фінляндії назвали дату подачі заявки на вступ до НАТО
Втім, таку позицію змінила повномасштабна війни Росії проти України. Одразу після наступу країни заявили про намір приєднатись до Альянсу. Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.
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Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони,
– підкреслив Хаавісто.
Він також додав, що Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії, порушень повітряного простору і сухопутного кордону країни.
Саме тому країна має намір вступити в НАТО – Фінляндія хоче отримати гарантії безпеки у випадку збройної агресії з боку Росії.
Шлях Фінляндії у НАТО: що треба знати
- Фінляндія активно рухається до вступу в НАТО разом із Швецією. Країна, яка має кордон з Росією, змінила свою позицію щодо Північноатлантичного Альянсу після нападу держави-агресорки на Україну. В Європі вітають це рішення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський.
- Натомість Росія ще у квітні почала погрожувати Фінляндії та Швеції. Зокрема путінська представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Зокрема вона заявила про "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.
- Росія на тлі розмов про вступ Фінляндії у НАТО заявила про припинення постачання електроенергії до країни. Сталося це вже із суботи, 14 травня.
- Так, президент Фінляндії провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики поговорили про бажання Фінляндії вступити до НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна негативно оцінює плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії заявили, що для їхніх країн стала несподіванкою різка позиція Туреччини, яка донедавна нібито підтримувала їх.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина в жодному разі не планує блокувати процес. За його словами, Ердоган закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Глави МЗС Фінляндії та Туреччини вирішили зустрітися, щоб прояснити всі питання щодо вступу скандинавської країни до НАТО. Зустріч пройде у Берліні.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що попри критику Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Варто пригадати, що експерти вважають – вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є катастрофічним провалом Росії.
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