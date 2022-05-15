У Фінляндії назвали дату подачі заявки на вступ до НАТО

Втім, таку позицію змінила повномасштабна війни Росії проти України. Одразу після наступу країни заявили про намір приєднатись до Альянсу. Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

Головне На Львівщині чули вибухи, українські військові збили ворожий літак: основне за 81 день війни

Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони,

– підкреслив Хаавісто.

Він також додав, що Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії, порушень повітряного простору і сухопутного кордону країни.

Саме тому країна має намір вступити в НАТО – Фінляндія хоче отримати гарантії безпеки у випадку збройної агресії з боку Росії.

Шлях Фінляндії у НАТО: що треба знати

Дізнайтесь більше – Фінляндія і Швеція хочуть негайно вступити до НАТО: дивіться відео