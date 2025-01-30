Американская армия приветствует решения Трампа: какие именно

Еще до инаугурации Трампа появилось заявление о возможном выходе США из НАТО. В то же время обсуждался вопрос, почему США должны усиленно финансировать альянс, если не все европейские страны выполняют свои обязательства. Недавно главный дипломат ЕС Кая Каллас встретилась с новым госсекретарем США Марко Рубио.

Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли в эфире 24 Канала отметил, что вряд ли эта встреча связана с налаживанием связей и снятием напряжения вокруг вопроса финансирования НАТО. Он убежден, что Дональд Трамп еще не раз будет делать подобные заявления, давя на партнеров по Североатлантическому альянсу, чтобы они увеличили военные расходы.

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"Во время предвыборной кампании он делал резонансные заявления, например, что может "провоцировать" или "не препятствовать" Путину, если тот нападет на европейские государства, которые не выполняют финансовых обязательств перед НАТО. Соответственно, такие страны не получат гарантий безопасности. Это типичная тактика Трампа: хочешь реального – требуй максимального", – сказал Максим Яли.

Политика Трампа имела результат

Он добавил, что во время первой каденции Дональда Трампа его политика угроз дала результат – европейские страны действительно увеличили финансирование НАТО и оборонные расходы. Сейчас начинается новый раунд, и если эта политика оказалась эффективной, то Трампу нет смысла от нее отказываться.

"Поэтому рано говорить, что вопрос уже решен. Когда Трамп увидит чек с существенно увеличенными расходами на оборону, можно будет прогнозировать изменение его риторики", – подчеркнул Максим Яли.