Кулеба объяснил, при каких условиях НАТО могло бы патрулировать украинское небо

Закрытое небо было первой просьбой Украины к НАТО после нападения россиян. Североатлантический союз не выполнил просьбу, чтобы не стать активным участником войны.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, существовал сценарий, при котором самолеты НАТО могли бы быть в небе над Украиной. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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При каком условии НАТО могло бы закрыть небо над Украиной

С первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину наше государство обращалось в НАТО с просьбой закрыть небо, чтобы оккупанты не могли бомбить наши города и бить по мирным жителям своими ракетами. Альянс отказал, но существовало условие, при котором небо могло бы быть закрытым.

Вот что по этому поводу рассказал глава МЗС Дмитрий Кулеба: Альянс мог патрулировать небо Украины до полномасштабного вторжения оккупантов, но этого не произошло. Что касается просьб Украины о закрытом небе уже после нападения, все понимали, что реализация этого сценария нереалистичная, но она ускорила реализацию другой помощи.

Мы должны были "качать" эту тему, она помогла ускорить принятие другого решения – поставки Украине современных систем ПВО,

– заявил Кулеба.

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