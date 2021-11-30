НАТО может в кратчайшие сроки направить в Латвию 40 тысяч военных
Источник:Интерфакс
На фоне агрессивного поведения России в НАТО заговорили о возможности переброски войск в Балтику. Так генсек Йенс Столтенберг убеждает, что Альянс в кратчайшие сроки может перебросить в Латвию 40 тысяч военных.
О возможности переброски войск НАТО Йенс Столтенберг заявил 29 ноября во время своей встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом.
К слову "Придется заплатить": в НАТО пригрозили России из-за вторжения в Украину
Возможность перебрасывания войск НАТО
Генеральный секретарь заявил, что НАТО последовательно осуществляет самое масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны.
Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польши. При этом НАТО усилила свое присутствие как на море, так и в воздухе.
Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, направленной на предотвращение любой угрозы, особенно на восточном фланге Альянса – в балтийском регионе,
– подчеркнул Йенс Столтенберг.
Он заявил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.
Позиция НАТО по отношению к войскам в Украине
- Ранее Йенс Столтенберг "намекнул" Украине, что в случае очередной агрессии России Альянс не будет воевать на стороне нашего государства. Мол, по отношению к Украине не действует принцип коллективной обороны.
- Впрочем, это не значит, что Украина останется сама с агрессором. Ведь государства-члены могут отправить свои войска на помощь нашему государству.
- О такой готовности еще раньше заявляли ряд стран, среди которых Великобритания и Швеция. К слову, Евросоюз также решил "умыть руки".